Ufficiale il raggruppamento di Terza Categoria riguardante la delegazione provinciale di Vibo Valentia. Sarà infatti il girone F quello direttamente interessato e caratterizzato da dodici organici pronti a iniziare la stagione che inizierà il prossimo 2 novembre, ognuna con un proprio percorso da seguire. Ecco innanzitutto le partecipanti: Atl. Vena, Città di Serra San Bruno, Fulmine Sorianello, Pannaconi, Pernocari, Serrese, Castel Caraffa, Maropati, Maierato, Paravati, Cessaniti, Sporting Piscopio.

Le vibonesi in campo

Sulle dodici ai nastri di partenza, ma con una prevalenza abbondante di squadre vibonesi. Tra quelle navigate in tale categoria spiccano innanzitutto Maierato, Pernocari e Paravati. Curiosità per il Maierato, soprattutto dopo il mercato estivo svolto e che ha regalato addirittura il colpo Ebrima jaiteh, punta di diamante del club e giocatore di altra categoria. Occhio alla news entry Fulmine Sorianello, istituita solamente questa estate e già con ambizioni importanti vista anche la rosa messa su e con giocatori di ampio rilievo: su tutti Enzo Nesci e Vivì Carchidi che guideranno il gruppo. Mina vagante sarà il Pannaconi che ha in organico Armando Baroni, volto noto del calcio dilettantistico. Infine attenzioni anche per lo Sporting Piscopio che, in un certo qual modo, è chiamato a riprendere l'eredità del Piscopio dello scorso anno che era però in Prima Categoria. Insomma, non solo grandi ambizioni ma anche grandi nomi che contribuiscono a rendere più affascinante tale campionato. Nelle prossime ore verranno stilati anche i calendari.