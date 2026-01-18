Non sembrano conoscere ostacoli le due capoliste. In grande spolvero il Pannaconi che strapazza il Cessaniti grazie alla tripletta di Ruffa e al gol di Baroni
Il campionato di Terza Categoria si avvia verso la conclusione della sua prima parte di stagione, soprattutto dopo aver messo in archivio la decima giornata che corrisponde alla penultima di andata.
L’anticipo
Testa bassa e pedalare, senza guardarsi attorno: la Fulmine Sorianello continua a macinare gioco e vittorie e sabato, nell'anticipo in casa dello Sporting Piscopio, la squadra di Corona ha infilato il suo quinto successo consecutivo. Una manita che attesta la forza di questa squadra e come testimoniano i numeri (miglior attacco e miglior difesa). Nesci e compagni mantengono la vetta della classifica vincendo per 0-2. Apre le danze ancora una volta Carchidi che continua a essere l’ago della bilancia siglando il suo nono gol stagionale (quasi uno di media a partita). Il raddoppio è a opera di un eterno e sempreverde Enzo Nesci, mentre il punto esclamativo lo mette Tassone. Finisce 1-3, per un altro forte ruggito della capolista solitaria.
Le gare della domenica
Torna a vincere in trasferta il Serra San Bruno dopo e ultime due uscite esterne. I bianco/azzurri fanno il blitz nel difficilissimo campo del Pernocari e mantengono la vetta condivisa della classifica. A siglare la rete decisiva è stato Muzzì a fine primo tempo. Sembra aver trovato la quadra giusta il Maierato, al suo settimo risultato utile consecutivo. Vittoria particolarmente importante contro il Paravati (inizialmente in vantaggio con Furci), dal momento che permette ai bianco/blù di consolidare l’attuale terzo posto in classifica. In grande rilievo Jaiteh, dal momento che è indomabile e mette a segno una straripante tripletta. Di Galati l’altro gol.
Tre punti per il Pannaconi che fa valere il fattore casa contro il Cessaniti, battuto senza difficoltà per 4-1. Gara mai in discussione e caratterizzata dal pomeriggio magico di Ruffa, autore di una tripletta. Di Baroni l’altra marcatura. Conferma il suo momento positivo la Serrese, al suo sesto risultato utile di fila. I bianco/azzurri battono l'Atletico Vena e fanno un altro passettino avanti in classifica. Il trascinatore è ancora una volta il capocannoniere Michele Zaffino: finisce 1-0. Infine, successo del Castel Caraffa che batte a domicilio il fanalino di coda Maropati per 0-4 grazie alle esultanze di Zangari, Montagnese, Vallelunga e un autogol.
I risultati
Sp. Piscopio-F. Sorianello 1-3
Maropati-C. Caraffa 0-4
Maierato-Paravati 4-1
Pannaconi-Cessaniti 4-1
Pernocari-Serra San Bruno 0-1
Serrese-Atl. Vena 1-0
La classifica
Fulmine Sorianello 23
Serra San Bruno 23
Maierato 21
Pernocari 17
Sp. Piscopio 16
Paravati 16
Pannaconi 15
Castel Caraffa 14
Serrese 14
Atl. Vena 8
Cessaniti 3
Falchi Maropati 0
Il prossimo turno
Atl. Vena-Pannaconi
C. Caraffa-Sp. Piscopio
Serra San Bruno-Maierato
F. Sorianello-Serrese
Paravati-Maropati
Cessaniti-Pernocari