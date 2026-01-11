Dopo la pausa invernale, riprende a pieno regime la corsa nel campionato di Terza Categoria che vede, al momento, una vetta costantemente cangiante. Ecco il resoconto della nona giornata, che ha visto vincere tutte e tre le prime della classe.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato, e in uno di essi giocava il Pernocari che è crollato all’esordio col 2026, perdendo anche la vetta condivisa della classifica. I verde/arancio cadono infatti in casa del Paravati che si approccia bene al nuovo anno solare e continua a insidiare la zona play off. A regalare la vittoria ai locali è stata una rete di Scannadinari alla mezz’ora esatta del primo tempo.

Impatta, alquanto inaspettatamente, anche lo Sporting Piscopio che in casa dell'Atletico Vena non va oltre l’1-1. Un pareggio peraltro sofferto e ottenuto solamente nei minuti finali, con il solito Ciardulli che toglie le castagne dal fuoco.

Le gare della domenica

Nella domenica pomeriggio in campo le altre due co-capoliste. La Fulmine Sorianello, innanzitutto, riapre l'anno così come aveva chiuso il vecchio: vincendo. Quarta vittoria consecutiva e ottavo risultato utile di file per i giallorossi che piegano anche il malcapitato Castel Caraffa, ma si è faticato più del previsto. Non proprio una brillante prestazione per i ragazzi di mister Corona, ma l’importante è vincere anche in questi casi. Match che si mette in salita a causa di uno sfortunato autogol che porta in avanti gli ospiti, sale in cattedra però bomber Carchidi che firma una doppietta e toglie le castagne dal fuoco ai suoi. Risultato che poteva essere più rotondo, ma Nesci sbaglia un calcio di rigore: tre punti fondamentali.

Come accennato, cammina a braccetto il Serra San Bruno che, dopo aver chiuso il 2025 in maniera un po' opaca, torna alla vittoria inaugurando al meglio il nuovo anno. I bianco/azzurri battono il Pannaconi con un pirotecnico 4-2 grazie a una doppietta di Larizza e alle reti di Greco e Damas. Per gli ospiti reti di Baroni e Ruffa che avevano portato momentaneamente avanti il Pannaconi. Sale al terzo posto il Maierato che batte, senza particolari patemi, il Falchi Maropati fanalino di coda e ancora a quota zero punti. Per i bianco/blù, vittoriosi per 0-2, a segno Gallippi e Nesci entrambi nel primo tempo. Successo tennistico per la Serrese infine che schianta a domicilio il Cessaniti per 1-6: pomeriggio i pura grazia per Michele Zaffino che sigla ben cinque reti, l’altra è invece di Francesco Zaffino.

I risultati

Atl. Vena-Sp. Piscopio 1-1

Paravati-Pernocari 1-0

Serra San Bruno-Pannaconi 4-2

F. Maropati-Maierato 0-2

F. Sorianello-C. Caraffa 2-1

Cessaniti-Serrese 1-6

La classifica

F. Sorianello 20

Serra San Bruno 20

Maierato 18

Pernocari 17

Sp. Piscopio 16

Paravati 16

Pannaconi 12

Serrese 11

C. Caraffa 11

Atl. Vena 8

Cessaniti 3

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Sp. Piscopio-F. Sorianello

F. Maropati-C. Caraffa

Maierato-Paravati

Pannaconi-Cessaniti

Pernocari-Serra San Bruno

Serrese-Atl. Vena