Serra San Bruno impatta 2-2 nel derby contro la Serrese e non è più prima in solitaria. Il Maierato fa 3-3 in casa del Castel Caraffa e perde terreno

Il periodo di Natale non offre solo la più classica "Poltrona per due", a livello calcistico. Il campionato di Terza Categoria si congeda dal 2025 con conferme e rilanci, e con quella poltrona che contiene più di due posti. Ecco il resoconto.

Gli anticipi

L'ultima giornata dell'anno solare si apre sabato con due anticipi. Chiude l’anno con una vittoria innanzitutto il Pernocari che batte il fanalino di coda F. Maropati per 2-0, e regalandosi la vetta condivisa della classifica. Per i padroni di casa decisiva la doppietta di Contartese che mantiene la squadra ai vertici.

Nell'altro anticipo torna al successo dopo due turni lo Sp. Piscopio che, davanti ai propri tifosi, batte senza alcun tipo di patema il Cessaniti. Gara senza mai storia e con i locali che si impongono con una scoppiettante cinquina: doppietta di Augurusa e reti di Brogna, Callipo e Cugliari.

Le gare della domenica

L'ultimo impegno domenicale dell'anno era caratterizzato dal derby di Natale tra Serrese e Serra San Bruno e, come tutti i derby, c’è stata la sorpresa. La Serrese infatti ferma sul 2-2 i “cugini” che adesso non sono più primi in solitaria: per i locali doppietta di Michele Zaffino mentre, per la controparte, reti di Larizza e Muzzì.

Una Poltrona per tre dunque, dal momento che oltre a Serra San Bruno e Pernocari, la vetta viene agganciata anche dal Fulmine Sorianello che si fa il più bel regalo di natale possibile: reazione veemente quella dei ragazzi di mister Corona che schiantano per 4-0 l’Atletico Vena e si prendono di forza il primato: apre le danze un intramontabile ed eterno Enzo Nesci mentre, a fine primo tempo, raddoppia Carchidi. Nella ripresa arrotondano le firme di Mohamed e Martelli. Scivola il Maierato che vanifica parzialmente la prorompente vittoria di sette giorni fa, impattando in casa del Castel Caraffa con un pirotecnico 3-3: per la compagine maieratese doppietta di Jaiteh e gol di Obando mentre, per i locali, doppietta di Carè e rete di Facundo.

I risultati

Pernocari-F. Maropati 2-0

Sp. Piscopio-Cessaniti 5-0

C. Caraffa-Maierato 3-3

F. Sorianello-Atl. Vena 4-0

Pannaconi-Paravati 2-0

Serrese-Serra San Bruno 2-2

La classifica

Fulmine Sorianello 17

Pernocari 17

Serra san Bruno 17

Sp. Piscopio 15

Maierato 15

Paravati 13

Pannaconi 12

C. caraffa 11

Serrese 8

Atl. Vena 7

Cessaniti 3

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Atl. Vena-Sp. Piscopio

Paravati-Pernocari

Serra San Bruno-Pannaconi

F. Maropati-Maierato

F. Sorianello-C. Caraffa

Cessaniti-Serrese