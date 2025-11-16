Il campionato di Terza Categoria è ancora nella sua fase embrionale, anche perché solamente tre giornate possono dire ben poco sui reali valori e sulle reali gerarchie che può prendere la stagione. Nel frattempo, però, messo in archivio anche il terzo turno regalando non solo gol, ma anche qualche sorpresa.

Le partite

Tra le sfide più interessanti del pomeriggio spiccava senza dubbio Maierato-Fulmine Sorianello che, per le ambizioni di entrambe, possono essere annoverate tra le candidate alla vittoria. E allora ecco che il big match sorride agli ospiti che registrano la loro prima gioia stagionale, tornando dalla trasferta con il bottino pieno grazie alla rete decisiva di Martelli: un crocevia per l’inizio effettivo del campionato sorianellese. Non si ferma davanti a nulla il Città di Serra San Bruno, vero e proprio rullo compressore e con il miglior attacco del torneo. I bianco/azzurri battono anche il Castel Caraffa e sono sempre più primi, a punteggio pieno. Di 3-2 il risultato finale e con un Damas straripante, autore di una tripletta e pallone a casa. Gli ospiti tentano di tenersi in gioco con le reti Emanuel e Costa ma non basta.

Rallenta lo Sporting Piscopio che torna dalla trasferta in casa del Pernocari con un punto che gli permette però di rimanere al secondo posto in solitaria. Padroni di casa in vantaggio al ventitreesimo del primo tempo con Contartese ma, proprio nel momento in cui stavano assaporando la vittoria, in pieno recupero arriva il guizzo di un eterno Ciardulli che fa 1-1. Si rialza dalla sconfitta di sette giorni fa il Pannaconi che batte la Serrese per 2-1: entrambe le reti nella ripresa che portano le firme di Raffa e Di Renzo. Torna alla vittoria anche il Paravati che, davanti ai propri tifosi, piega il Cessaniti per 2-1 grazie a Furci e Mesiano, con gli ospiti che tentano di riaprirla nella ripresa con Iannello. Il programma della giornata si chiude con F. Maropati-Atl. Vena, sfida conclusasi 0-1 in favore degli ospiti.

I risultati

Serra San Bruno-C. Caraffa 3-2

F. Maropati-Atl. Vena 0-1

Maierato-F. Sorianello 0-1

Pannaconi-Serrese 2-1

Paravati-Cessaniti 2-1

Pernocari-Sp. Piscopio 1-1

La classifica

Serra San Bruno 9

Sp. Piscopio 7

Pannaconi 6

Maierato 6

Paravati 6

Pernocari 4

Castel Caraffa 3

Cessaniti 3

F. Sorianello 3

Atl. Vena 3

Serrese 0

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Sp. Piscopio-Maierato

Atl. Vena-Paravati

C. Caraffa-Pannaconi

F. Sorianello-F. Maropati

Cessaniti-Serra San Bruno

Serrese-Pernocari