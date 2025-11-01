Cresce l'attesa per l'esordio in campionato della Fulmine Sorianello nel campionato di Terza Categoria. Un debutto fatto di curiosità ma anche di ambizioni, ma soprattutto animato dalla voglia di alimentare un percorso che è ai suoi primissimi albori. Istituita solamente qualche mese fa, in estate, la compagine delle preserre ha messo le basi per un progetto che deve crescere negli anni a partire già da questa stagione, come testimonia il mercato che ha portato in dote nomi di grande rilievo se rapportati alla categoria come Enzo Nesci, Vivì Carchidi o anche il portiere Angelo Carrera.

Inizia il percorso

Domani l'esordio in campionato in casa del Pannaconi, nel frattempo è il dirigente Antonio Codispoti a parlare di questo percorso sportivo: «Abbiamo deciso di ricostruire questa nuova realtà, ma siamo consapevoli che ancora dobbiamo lavorare tanto perché nel calcio nulla è scontato. Noi cercheremo di fare il nostro campionato impegnandoci al massimo e cercando di dare qualche soddisfazione ai tifosi e al paese stesso».

Domani prende il via dunque la stagione, con la Fulmine Sorianello che si veste nei panni di outsider e mina vagante: "Nel nostro girone - continua Codispoti - ci sono almeno un paio di squadre attrezzate per vincere, ma noi vogliamo dare fastidio a tutti e, perché, cercare anche di vincerlo il campionato se ci riusciamo. La nostra strada inizia da Pannaconi e vogliamo iniziare bene». Un progetto che non è confinato al rettangolo di gioco ma prende la collettività, perché l'intento è proprio questo: «Noi alla base di tutto abbiamo messo proprio questo: attirare le persone e metterle nelle condizioni di crescere insieme sportivamente. Già nelle amichevoli disputate abbiamo riscontrato un importante numero di pubblico e questa è una risposta significativa. Vogliamo fare felici i tifosi, e spero vengano a sostenerci nelle partite casalinghe e non solo».