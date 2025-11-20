Arriva la prima vittoria stagionale per la Fulmine Sorianello che, nella terza giornata del campionato di Terza Categoria, batte a domicilio il Maierato per 0-1 in una gara che, sulla carta, metteva di fronte due squadre costruite per insidiare i vertici. Inizia da qui dunque il vero cammino della società giallorossa, istituita solamente pochi mesi fa in estate ma già con la voglia di scrivere pagine importanti per il territorio sportivo.

Parla Laface

Primi tre punti dunque, senza dimenticare che la compagine delle preserre ha anche una gara in meno da recuperare, quella contro il Pernocari sospesa dopo pochi minuti per nebbia. Nel frattempo però la formazione di mister Corona si gode il successo contro un avversario di altrettanto spessore, ma anche la prestazione dei giocatori in campo come quella di Giuseppe Laface, roccioso ed esperto difensore centrale che domenica ha saputo ben comportarsi contro avversari di spessore come, neanche a dirlo, Ebrima Jaiteh.



Ecco le parole di Laface che ha ripercorso quella gara ai nostri microfoni: «Posso dire che è stata una battaglia dal primo all'ultimo minuto di gioco, ma noi siamo stati innanzitutto bravi ad annullare il loro attacco che era davvero di spessore. Una partita tosta, ma siamo felici di aver portato i tre punti a casa, consapevoli che siamo una squadra di categoria e soprattutto di esperienza avendo nomi importanti in rosa come Carrera, Tassone, Nesci, Macrillò, Carchidi che hanno solcato campi importanti in passato e sanno calarsi in questa categoria. Siamo rientrati con una bella vittoria, anche perché non era scontata e non tutti se la aspettavano, perché anche il Maierato punta a vincere il campionato».

La parola d'ordine adesso è continuità e di questo Laface ne è assolutamente consapevole: «Domenica torniamo a giocare davanti al nostro pubblico dopo aver saltato la gara interna inaugurale per maltempo. Avversario sarà il Falchi Maropati ma il nostro imperativo è quello di vincere per alimentare il nostro percorso e la rincorsa ai vertici».