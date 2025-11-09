Negli anticipi di sabato vincono Maierato e Sp. Piscopio, rispettivamente contro Atl. Vena e Pannaconi, mantenendo il punteggio pieno

Tutto è ancora in divenire nel campionato di Terza Categoria che, nel weekend appena trascorso, ha visto consumarsi la sua seconda giornata. È ancora troppo presto per tracciare una bozza di gerarchie di classifica, ma sono già molti gli spunti emersi dai primi 180 minuti di gioco. Ecco il bilancio generale.

Gli anticipi

Il turno inizia sabato con due anticipi: Atl. Vena-Maierato e Sp. Piscopio-Pannaconi. Due su due, innanzitutto, per la formazione maieratese, tra le candidate alla vetta della classifica, che torna dalla trasferta con il bottino pieno grazie all’1-2 finale. I bianco-blù sbloccano il risultato alla mezz’ora grazie a Parise, garantendosi così il vantaggio all’intervallo. Al 25’ della ripresa i padroni di casa ristabiliscono gli equilibri grazie a Ramon, ma, in pieno recupero, Sileo pesca il jolly e porta a casa i tre punti.

Cade invece il Pannaconi del fantasista Baroni sul campo dello Sporting Piscopio: i locali piegano i bianco-blù per 1-0. Decisivo il gol di Stella a circa dieci minuti dal termine.

Le gare di domenica

Il match di cartello della domenica era sicuramente Fulmine Sorianello-Pernocari, anche per le ambizioni che nutrono entrambe. La sfida però non si è mai giocata a causa del maltempo, e dell’impraticabilità del campo, che ha portato l’arbitro ha optare per la sospensione. Pioggia di gol negli altri incontri domenicali.

Aggancia la vetta della classifica innanzitutto Serra San Bruno che ne rifila cinque al Paravati in una gara quasi sempre in gestione. Passano nove minuti e bianco/azzurri già sul doppio vantaggio grazie alle reti di Andreacchi e Damas. Sempre loro due si ripetono, con una doppietta a testa, siglando il poker mentre la cinquina è a opera di Zaffino. Per gli ospiti in gol Nicolaci, Santaguida e Furci. Cinquina anche per il Castel Caraffa che trova i primi tre punti stagionali: i padroni di casa si impongono sulla Serrese per 5-3 grazie alla tripletta di uno straripante Facundo e alle reti di Moreno e Cirillo. Per i vibonesi da segnalare la doppietta di Michele Zaffino e la rete di Francesco Zaffino.

Prima vittoria stagionale per il Cessaniti che, davanti al proprio pubblico, batte il Falchi Maropati per 4-2: in gol Nicolino, Stanganello, Campisi Antonio e Campisi Alessandro. Spanò e Bilzomì per gli ospiti.

I risultati

Atl. Vena-Maierato 1-2

Sp. Piscopio-Pannaconi 1-0

C. Caraffa-Serrese 5-3

Serra San Bruno-Paravati 5-3

F. Sorianello-Pernocari sosp.

Cessaniti-F. Maropati 4-2

La classifica

Serra San Bruno 6

Maierato 6

Sp. Piscopio 6

Pernocari* 3

Csstel Caraffa 3

Cessaniti 3

Pannaconi 3

Paravati 3

F. Sorianello* 0

Serrese 0

F. Maropati 0

Atl. Vena 0

Il prossimo turno

Serra San Bruno-C. Caraffa

F. Maropati-Atl. Vena

Maierato-F. Sorianello

Pannaconi-Serrese

Paravati-Cessaniti

Pernocari-Sp. Piscopio