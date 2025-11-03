Si è aperto ufficialmente domenica il sipario della nuova stagione di Terza Categoria (girone F) 2025/26. Un inizio con il botto che ha regalato gol, emozioni e sorprese giusto a dimostrazione di come quest'anno il girone sia competitivo. Ecco allora il bilancio del turno inaugurale.

Le partite

Esordio col botto innanzitutto per Pernocari e Serra San Bruno dal momento che vincono entrambe, ma regalano anche spettacolo. Innanzitutto debutto straripante per la compagine verde/arancio che si presneta ai propri tifosi con un perentorio 4-0 ai danni dell'Atletico Vena. Partita senza storia e con i padroni di casa che la sbloccano alla mezz'ora grazie alla firma di Combatti che apre la stagione pernocarese. Nella ripresa i locali dilagano con Dimundo, ancora Combatti e Contartese. Col sorriso anche l'esordio del Serra San Bruno che ne fa addirittura cinque, a domicilio, al Falchi Maropati. Partita ricca di emozioni e con la compagine vibonese che si porta sul triplo vantaggio grazie alla rete di La Rizza e alla doppietta di Rimedio. Il match però non è affatto chiuso e vede il ritorno di fiamma del Maropati che rimonta addirittura tutti e tre i gol con un Silvestro in gran forma e autore di una tripletta. L'illusione della remuntada, per, svanisce nei minuti finali quando gli ospiti segnano prima con Muzzi e poi con Damas per il definitivo 3-5.

Poker al debutto anche per il Pannaconi che piega un ambizioso quanto volenteroso Fulmine Sorianello, matricola del torneo. Padroni di casa sul doppio vantaggio grazie alle firme di Baroni e Ruffa, con quest'ultimo che si prenderà le scene realizzando una tripletta. I primi gol stagionali per la Fulmine Sorianello portano le firme di Martelli e Pascali. Buona la prima anche per il Paravati che, davanti al pubblico amico, riesce a piegare la resistenza del Castel Caraffa per 3-2: locali che la sbloccano al quarto d'ora con Furci e trovano il raddoppio a fine primo tempo con Colloca. Gli ospiti si rifanno sotto con le reti di Montagnese e Moreno ma Mesiano, al fotofinish, regala i primi tre punti.

Vittoria esterna per lo Sporting Piscopio che batte a domicilio la Serrese per 2-3 grazie alle firme di Ciardulli, Stella e un autogol. infine, primi tre punti stagionali anche per il Maierato che bagna con una vittoria il suo esordio. I bianco/blù piegano la resistenza del Cessaniti per 2-1 con l'iniziale vantaggio di Hurtado e il momentaneo pareggio di Stanganello. Ci vuole però la giocata di Jaiteh, agli sgoccioli, per togliere le castagne dal fuoco.

I risultati

F. Maropati-Serra San bruno 3-5

Maierato-Cessaniti 2-1

Pannaconi-F. Sorianello 4-2

Paravati-C. Caraffa 3-2

Pernocari-Atl. Vena 4-0

Serrese-Sp. Piscopio 2-3

La classifica

Pernocari 3

Serra San Bruno 3

Pannaconi 3

Paravati 3

Sp. Piscopio 3

Maierato 3

C. Caraffa 0

Serrese 0

Cessaniti 0

F. Maropati 0

F. Sorianello 0

Atl. Vena 0