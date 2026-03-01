Piccolo rallentamento del Serra San Bruno che non va oltre l’1-1 in casa dell’Atletico Vena. Tris dello Sporting Piscopio ai danni del fanalino di coda Falchi Maropati
Fase decisiva della stagione nel campionato di Terza Categoria che, con il completamento anche della sedicesima giornata, ne rimangono solo sei all'appello e i punti per i vertici diventano pesanti e decisivi.
Gli anticipi
Il week end di campionato si apre con tre anticipi, di cui due indicativi per la lotta play off. In uno di essi scendeva in campo la capolista Fulmine Sorianello e con la squadra delle preserre che, innanzitutto, fa valere il fattore casa piegando il Paravati senza nessuna fatica e dimostrando la grande differenza tecnica e qualitativa. Per i giallorossi arriva un 6-0 tennistico e vetta consolidata: gara mai in discussione e messa al sicuro dalla doppietta di bomber Carchidi e dalle marcature di Tassone G., Tassone V., Marino e del nuovo acquisto Maida.
Dopo il recente periodo di ripresa, il Serra San Bruno rallenta in casa dell’Atletico Vena e perde il quarto posto in classifica, in favore del Pernocari. Termina 1-1 in match con i locali inizialmente in vantaggio grazie a Monteverde mentre, nel finale, Larizza regala il punto ai bianco/azzurri.
Rimane nella griglia play off anche lo Sp. Piscopio che non ha difficoltà a battere il fanalino di coda Falchi Maropati. I giallorossi di mister Naccari si impongono, senza patemi, per 3-0: apre le danze Naccari e poi arrotondano il punteggio con Lo Bianco e Tolomeo.
Le gare della domenica
Domenica pomeriggio scendeva in campo il Maierato, chiamato ad animare l'ormai avvincente duello per la vetta. I bianco/blù espugnano il campo della Serrese e tornano alla vittoria dopo due turni: a decidere il match sono le reti di Nesci e del solito Jaiteh per lo 0-2 finale.
Rimane in scia del secondo posto il Pernocari che batte a domicilio il Pannaconi e rimane a meno tre: per i verde/arancio vittoria mai in discussione, dal momento che ne viene fuori un largo poker che porta le firme di Contartese, Marturano, Combatti e Purita. Chiudeva il programma Castel Caraffa-Cessaniti, con i padroni di casa troppo forti per l’avversario che di fatti soccombe per 5-0: in copertina Barreto autore di una doppietta mentre le altre due reti sono di Greco e Montagnese.
I risultati
Atl. Vena-Serra San Bruno 1-1
Sp. Piscopio-F. Maropati 3-0
Castel Caraffa-Cessaniti 5-0
F. Sorianello-Paravati 6-0
Pannaconi-Pernocari 0-4
Serrese-Maierato 0-2
La classifica
Fulmine Sorianello 36
Maierato 35
Pernocari 32
Sp. Piscopio 30
Serra San Bruno 30
Castel Caraffa 27
Paravati 24
Atl. Vena 16
Pannaconi 16
Serrese 15
Cessaniti 7
Maropati 0