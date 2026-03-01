Fase decisiva della stagione nel campionato di Terza Categoria che, con il completamento anche della sedicesima giornata, ne rimangono solo sei all'appello e i punti per i vertici diventano pesanti e decisivi.

Gli anticipi

Il week end di campionato si apre con tre anticipi, di cui due indicativi per la lotta play off. In uno di essi scendeva in campo la capolista Fulmine Sorianello e con la squadra delle preserre che, innanzitutto, fa valere il fattore casa piegando il Paravati senza nessuna fatica e dimostrando la grande differenza tecnica e qualitativa. Per i giallorossi arriva un 6-0 tennistico e vetta consolidata: gara mai in discussione e messa al sicuro dalla doppietta di bomber Carchidi e dalle marcature di Tassone G., Tassone V., Marino e del nuovo acquisto Maida.

Dopo il recente periodo di ripresa, il Serra San Bruno rallenta in casa dell’Atletico Vena e perde il quarto posto in classifica, in favore del Pernocari. Termina 1-1 in match con i locali inizialmente in vantaggio grazie a Monteverde mentre, nel finale, Larizza regala il punto ai bianco/azzurri.

Rimane nella griglia play off anche lo Sp. Piscopio che non ha difficoltà a battere il fanalino di coda Falchi Maropati. I giallorossi di mister Naccari si impongono, senza patemi, per 3-0: apre le danze Naccari e poi arrotondano il punteggio con Lo Bianco e Tolomeo.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio scendeva in campo il Maierato, chiamato ad animare l'ormai avvincente duello per la vetta. I bianco/blù espugnano il campo della Serrese e tornano alla vittoria dopo due turni: a decidere il match sono le reti di Nesci e del solito Jaiteh per lo 0-2 finale.

Rimane in scia del secondo posto il Pernocari che batte a domicilio il Pannaconi e rimane a meno tre: per i verde/arancio vittoria mai in discussione, dal momento che ne viene fuori un largo poker che porta le firme di Contartese, Marturano, Combatti e Purita. Chiudeva il programma Castel Caraffa-Cessaniti, con i padroni di casa troppo forti per l’avversario che di fatti soccombe per 5-0: in copertina Barreto autore di una doppietta mentre le altre due reti sono di Greco e Montagnese.

I risultati

Atl. Vena-Serra San Bruno 1-1

Sp. Piscopio-F. Maropati 3-0

Castel Caraffa-Cessaniti 5-0

F. Sorianello-Paravati 6-0

Pannaconi-Pernocari 0-4

Serrese-Maierato 0-2

La classifica

Fulmine Sorianello 36

Maierato 35

Pernocari 32

Sp. Piscopio 30

Serra San Bruno 30

Castel Caraffa 27

Paravati 24

Atl. Vena 16

Pannaconi 16

Serrese 15

Cessaniti 7

Maropati 0