È l'ultimo tassello del calcio dilettantistico che manca all'appello, ma l'attesa sta finalmente per finire. La Terza Categoria si prepara a battezzare la nuova stagione sportiva tra un paio di settimane e, con la definizione dei gironi, il quadro del prossimo campionato si fa sempre più nitido e affascinante.

A catalizzare l'attenzione del territorio è il girone F, il raggruppamento che raccoglie al suo interno 12 formazioni tutte provenienti dalla provincia di Vibo Valentia. Una mappa geografica completa che promette sfide accese, campanilismo e sano agonismo su ogni campo.

I "volti" noti

L'organico del girone mette di fronte un mix equilibrato tra continuità e novità. Da una parte figurano le otto "vecchie conoscenze" già protagoniste nella passata edizioni: Atletico Vena, Castel Caraffa, Cessaniti, Pannaconi, Paravati, Serra San Bruno, Serrese e Sporting Piscopio.

Nuovi ingressi

Dall'altra parte, il torneo si arricchisce con l'ingresso di quattro nuove realtà pronte a dire la loro e a sovvertire i pronostici della vigilia: Atletico Sant'Onofrio, FC Tropea, Filadelfia e Napitia.

Tracciare griglie di partenza o scommettere su gerarchie predefinite alla vigilia appare un'impresa quasi impossibile. La Terza Categoria ha storicamente abituato i suoi appassionati all'imprevedibilità, con equilibri mutevoli e sorprese dietro l'angolo in ogni giornata. Non resta dunque che attendere il fischio d'inizio per far parlare il rettangolo verde.

L'organico completo del Girone F

Atletico Sant'Onofrio

Atletico Vena

Castel Caraffa

Cessaniti

FC Tropea

Filadelfia

Napitia

Pannaconi

Paravati

Serra San Bruno

Serrese

Sporting Piscopio