L’opposto ucraino protagonista con una prestazione monstre. La squadra di coach Lanci centra la quinta vittoria in sei gare e resta in alto in classifica. Sabato arriva Palermo al PalaValentia

La Tonno Callipo espugna Letojanni al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza e lo fa trascinata da un incredibile Boiko, autore di 44 punti: solo due in meno del record italiano (A2) firmato da Cantagalli nel 2020. L’opposto ucraino migliora così il proprio primato personale di 43 punti realizzato appena tredici giorni fa a Sciacca.

La formazione di coach Lanci, dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi, reagisce con personalità aggiudicandosi secondo e terzo parziale con autorevolezza. Sul 2-1 sembrava fatta, ma un blackout nel quarto rimette in corsa i siciliani che, spinti dal pubblico e dall’ex Cugliari, trascinano la gara al tie-break.

Il quinto set è una girandola di emozioni: Letojanni arriva fino al 12-10 e spreca sei match-point, mentre Vibo resta aggrappata alla partita con freddezza. Decisivi il solito Boiko e l’ace di Paglialunga che chiude i conti 24-22, facendo esplodere la festa giallorossa. Per la Tonno Callipo è la quinta vittoria in sei partite e quota 15 punti in classifica.

Oltre al fuoriclasse ucraino, brillano anche i 21 punti del capitano Paglialunga e le buone prove di Borgesi e Piovan. Soddisfatto coach Lanci: «Abbiamo giocato quasi da veterani. Partite così fanno crescere e ci danno consapevolezza. Ora testa a Palermo, da affrontare con la stessa determinazione».

Sabato il ritorno al PalaValentia contro la formazione siciliana, penultima in classifica.