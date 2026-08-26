La partnership punta sulla crescita di atleti e tecnici del territorio. Callipo annuncia una sponsorizzazione per il settore giovanile pizzitano, mentre il sindaco Pititto mette sul tavolo l’utilizzo degli impianti comunali e la disponibilità di un terreno

La pallavolo vibonese prova a fare sistema partendo dai giovani. Tonno Callipo e Lory Volley Pizzo uniscono i rispettivi settori giovanili in una partnership che punta a creare un percorso condiviso di crescita tecnica, senza sradicare ragazzi e ragazze dal territorio e mettendo in comune competenze, allenatori e strutture.

Il progetto, maturato dopo diversi mesi di confronto, è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Pizzo alla presenza del sindaco Sergio Pititto, del presidente della Lory Volley Francesco Sarlo, del vicepresidente della Tonno Callipo Filippo Maria Callipo e dei responsabili dei due vivai, Tonino Chirumbolo e Saverio Amerato.

Un accordo che nasce tra due realtà con storie e dimensioni differenti, ma accomunate dall’investimento sulla pallavolo giovanile. La Lory Volley, fondata nell’estate del 2021, ha già raggiunto la Serie B2 femminile e la Serie C e negli ultimi anni ha portato alcuni dei propri giovani alle convocazioni nel Club Italia del Sud e agli stage della Nazionale italiana Juniores. Dall’altra parte c’è la Tonno Callipo, società con 33 anni di attività alle spalle e un progetto che oggi comprende anche la Serie A3 maschile e femminile.

«Abbiamo pensato che il nostro primo interlocutore dovesse essere la società Tonno Callipo», ha spiegato Sarlo, ricordando come in passato fossero già stati tentati percorsi di collaborazione tra i due club. «Ora i tempi sono maturi. Questo progetto nasce dalla condivisione di aspetti identitari, valoriali e di visione».

L’obiettivo, ha sottolineato il presidente della Lory Volley, non è creare una selezione riservata ai migliori, ma favorire quella che ha definito una vera e propria “contaminazione” tra i due vivai, permettendo agli atleti di continuare a giocare e crescere nelle rispettive realtà e, nello stesso tempo, di confrontarsi con ambienti tecnicamente più esigenti.

Callipo: «Chi collabora vince sempre»

Un concetto ripreso da Filippo Maria Callipo. «Il vostro motto è “chi dona vince sempre”, da oggi aggiungiamo “chi collabora vince sempre”», ha detto il vicepresidente della Tonno Callipo, evidenziando il valore dell’accordo in un territorio nel quale, a suo giudizio, fare rete resta ancora difficile.

«Due realtà non solo pallavolistiche, ma due comunità di persone, si mettono insieme con un bellissimo obiettivo. Già questa unione è simbolo di vittoria», ha aggiunto Callipo. Un percorso, ha spiegato, costruito attraverso mesi di incontri per trovare un equilibrio tra identità differenti ma compatibili.

La collaborazione non riguarderà soltanto gli atleti. Anche i tecnici delle due società saranno chiamati a confrontarsi, condividendo metodologie, esperienze e programmi. «Tutti i ragazzi avranno una marcia in più e nessuno rimarrà indietro», ha sottolineato Callipo, indicando come obiettivo prioritario la crescita dei giovani del territorio.

Durante la presentazione è arrivato anche un annuncio concreto: la Tonno Callipo sponsorizzerà il settore giovanile della Lory Volley Pizzo. Una scelta che, nelle parole del vicepresidente, vuole rappresentare anche il segnale della fiducia riposta nel progetto. Sarlo ha ringraziato assicurando che le risorse saranno reinvestite nel vivaio.

Una rete tecnica per far crescere tutto il territorio

A spiegare come funzionerà la collaborazione sul piano tecnico è stato Tonino Chirumbolo, responsabile del settore giovanile della Tonno Callipo. Con Saverio Amerato, ha ricordato, esiste un rapporto professionale che dura da oltre dieci anni, così come consolidato è il confronto con Davide Monopoli, allenatore della formazione di B2 di Pizzo.

La filosofia del progetto, ha chiarito Chirumbolo, non sarà quella di costruire una squadra con il solo obiettivo di vincere una finale provinciale, regionale o nazionale. L’intento è più ampio: creare una rete capace di accogliere i talenti del comprensorio, indipendentemente dal loro livello di partenza, e offrire a ciascuno gli strumenti per migliorare individualmente.

«Sarà importante il confronto tra tutti i tecnici, in modo da scambiarsi idee e metodologie, creando un vero e proprio sistema», ha spiegato. La vicinanza geografica tra Vibo e Pizzo diventa, in questo senso, un elemento decisivo perché consente di rendere concreta la condivisione anche durante gli allenamenti.

L’idea è che il modello possa progressivamente allargarsi. «Magari i risultati non arriveranno subito – ha aggiunto Chirumbolo – ma l’idea deve essere quella di creare il sistema annettendo realtà vicine a noi».

Pititto apre all’utilizzo degli impianti e propone un terreno

A chiudere la presentazione è stato il sindaco di Pizzo Sergio Pititto, che ha definito l’accordo un motivo d’orgoglio per la città e per l’intero comprensorio. Da una parte, ha ricordato, c’è la lunga storia della Tonno Callipo; dall’altra una società più giovane come la Lory Volley, capace però di strutturarsi rapidamente.

Per Pititto il valore dell’operazione va oltre il risultato sportivo: «Voi date un servizio alla comunità perché lo sport aggrega, fa crescere e fa vita sociale».

Dal sindaco è arrivata anche un’apertura concreta sul fronte degli impianti. Pititto ha proposto ai dirigenti delle due società l’utilizzo delle strutture sportive presenti sul territorio comunale in funzione del nuovo progetto e ha rilanciato ulteriormente, parlando della possibilità di mettere a disposizione anche un terreno sul quale immaginare una nuova struttura.