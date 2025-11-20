Dopo un breve pit-stop, Benedetta Rizzo è tornata a pieno regime al centro dell'assetto tattico. Un piccolo acciacco l’aveva frenata per tre gare, ma da due s’è ormai rimessa in carreggiata contribuendo alle vittorie della Tonno Callipo contro Castellana e Pomezia.

Al secondo anno in giallorosso, Rizzo sta ovviamente confermando anche in Serie B1 di essere un elemento su cui fare affidamento, così come tutta la rosa, costruita per obiettivi ambiziosi anche in questa stagione. Finora 37 punti per lei nelle sole tre gare giocate, con la migliore performance proprio sabato scorso, realizzandone 16 e conquistando il titolo di mvp del match.

Le parole di Benedetta Rizzo

Proprio la pallavolista si è espressa, ai microfoni ufficiali del club, sull'avvio stagionale e sulle prospettive del prossimo impegno, che vedrà la Tonno Callipo di scena sabato a Cerignola, reduce dalle sconfitte contro Bisceglie e Modica: «É sicuramente stato un inizio di campionato ricco di soddisfazioni. Posso dire di essere consapevole che questa squadra ha grandi potenzialità, ma siamo state brave nel metterle in campo sempre. Anche quando ci sono stati momenti di difficoltà abbiamo ripreso coscienza del nostro gioco e l’abbiamo dimostrato in campo nel migliore dei modi».

Come accennato, un problema muscolare ha costretto la Rizzo a saltare tre gare, ora però è tutto risolto, come dimostra il riconoscimento di mvp nell'ultima sfida: «Diciamo che è stato un periodo intenso, la voglia di giocare si é scontrata con la pazienza che ho dovuto avere per essere pronta a rientrare al meglio. Posso dire sicuramente che questo periodo di stop mi ha ridato una carica pazzesca».

Sull'ultima gara disputata: «Abbiamo complessivamente dominato la partita, certo ogni volta dobbiamo comunque fare i conti anche con l’avversario e non solo con il nostro gioco. In alcuni momenti hanno saputo metterci in difficoltà ma siamo state brave a uscirne velocemente e a recuperare il vantaggio».

Obiettivi e percorso

Una Tonno Callipo che sta dimostrando tutta la sua forza, anche se di certo non mancano le insidie: «Al momento la classifica parla chiaro: ci sono squadre di grande valore, che tra l’altro dobbiamo ancora incontrare, quindi non possiamo abbassare la guardia. Nello specifico Vesuvio Oplonti che come noi è a punteggio pieno, Modica e Bisceglie subito dopo. Sappiamo che saranno partite difficili, per cui andranno affrontate con coraggio e determinazione».

Intanto c'è da pensare al prossimo impegno appunto contro Cerignola: «Sarà una squadra insidiosa, è vero che ha perso tre gare però ha già incontrato Modica e Bisceglie, che sappiamo essere formazioni molto toste. Quindi dovremo tenere l’attenzione alta e imporre il nostro gioco, soprattutto perché siamo in casa loro».