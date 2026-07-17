Il ritorno a casa è realtà. Dopo nove anni, il centrale Graziano Maccarone torna a vestire la maglia della Tonno Callipo, ritrovando la società nella quale è cresciuto e ha mosso i primi passi nel volley professionistico. Per il giocatore vibonese si tratta di un ritorno carico di emozioni, dopo un lungo percorso che lo ha portato a maturare esperienze in diverse piazze della pallavolo italiana.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Maccarone ha disputato tre stagioni con la Tonno Callipo, conquistando due Coppe Italia di Serie A2 e vivendo anche l'esperienza della Superlega nella stagione 2016/2017. Ora il ritorno nella sua città rappresenta una nuova sfida.

«Sicuramente non ho resistito quando ho saputo che ci sarebbe stata la possibilità di poter tornare dove tutto è cominciato. Vibo è dove ho mosso i primi passi in questo bellissimo mondo. Riabbraccio una società che ha la giusta filosofia per fare pallavolo nel migliore dei modi», racconta il centrale, spiegando come la scelta sia stata naturale. «Quando le condizioni sono queste – poi aggiunge – credo ci sia poco da parlare con la dirigenza ma soltanto provare a riscrivere un'altra grande pagina di pallavolo in questa città».

Per Maccarone, il legame con Vibo Valentia va ben oltre l'aspetto sportivo: «Vibo e la Callipo non sono state solo un trampolino di lancio a livello sportivo, ma per quanto mi riguarda gli anni delle giovanili ed i successivi di Serie A mi hanno formato ad affrontare la vita in generale». In tal senso, il centrale sottolinea: «I risultati sportivi sono stati importanti con le coppe ed i play-off, però tante persone sono diventate amici e alcuni giocatori sono ora come fratelli».

Dopo l'esperienza in giallorosso, il centrale ha vestito le maglie di Potenza Picena, Livorno, Lagonegro, Lecce, Porto Viro, Palmi e Macerata, costruendo un bagaglio tecnico e umano importante. Tra le stagioni più significative ricorda quella disputata con Palmi. «Da quando sono andato via di casa è stato e continuerà ad essere un viaggio bellissimo. Questo sport ti regala montagne russe di emozioni fantastiche», racconta. «Sicuramente – aggiunge – l'annata di Palmi mi ha regalato tante emozioni, poiché abbiamo vinto due trofei nazionali sul territorio calabrese. Ma ogni anno ti dà quel qualcosa in più per crescere»

Il ritorno alla Tonno Callipo coincide con una nuova fase della sua carriera, nella quale punta a mettere la propria esperienza al servizio del gruppo: «Ritorno sicuramente da giocatore più maturo, pronto a dare tutto me stesso per i colori giallorossi. Cercherò di trasmettere la mia esperienza a chi magari è all'esordio in questo campionato, in modo tale da non essere soltanto la cosiddetta neo-promossa, ma provare a toglierci belle soddisfazioni».

Il centrale guarda anche alle difficoltà che attendono la squadra nel prossimo campionato di Serie A3, ritenuto sempre più competitivo: «Sicuramente non facile, anno dopo anno l'asticella si alza perché molti giocatori scendono dalla A2 e tanti giovani per crescere scelgono la A3. Dovremo affrontare sempre al massimo ogni partita, provando a portare in cascina più punti possibili e far sì che il nostro palazzetto sia un punto di forza».

Infine, l'invito ai sostenitori della Tonno Callipo: «Do appuntamento a tutti a fine agosto quando si inizierà. Ci vediamo presto al palazzetto con tutta la Fossa Giallorossa e tutta Vibo. A presto».