Dopo 12 vittorie consecutive e a tre partite dalla fine il 18enne centrale dei giallorossi ci crede e chiama a raccolta l’intera città: «Ora che abbiamo raggiunto il primo posto vogliamo mantenerlo, vi aspettiamo al PalaValentia»

Tre gare alla fine e una sorpresa che ormai non è più tale: la Tonno Callipo guarda tutti dall’alto. Un primato costruito giornata dopo giornata, oltre ogni previsione, soprattutto consideirando un roster quasi totalmente rinnovato e tra i più giovani del campionato. Eppure i numeri parlano chiaro: 21 vittorie in 23 gare, appena due sconfitte e una lunga cavalcata che ha visto i giallorossi stazionare stabilmente in zona play-off.

Determinante il lavoro dello staff guidato da coach Lanci, affiancato dal vice Santacroce, capace di dare identità e solidità a un gruppo giovane ma ambizioso. Dopo le uniche due sconfitte stagionali – a Sciacca alla quarta giornata e contro Aquila Bronte all’undicesima – la squadra ha infilato un’impressionante striscia: 12 vittorie consecutive, con 36 set vinti e appena 7 persi. Un rendimento che ha spinto Paglialunga e compagni fino al vertice della classifica.

Alla base, una filosofia societaria chiara, fortemente voluta dal presidente Pippo Callipo e dal vice Filippo Maria Callipo: puntare sui giovani e raggiungere rapidamente la salvezza. Obiettivo centrato e ampiamente superato, come dimostra il primato attuale, frutto anche del lavoro del ds Defina.

Ora, però, arriva il momento decisivo. Domenica al PalaValentia va in scena lo scontro diretto contro Aquila Bronte, immediata inseguitrice, in una sfida che vale una fetta importante di stagione. Un match che mette in palio il primato e che rappresenta un banco di prova per confermare quanto di buono costruito fin qui.

A fotografare il momento giallorosso è uno dei protagonisti, il centrale Ivan Borgesi, appena 18 anni ma già punto di riferimento. Reduce dalla netta vittoria di Corigliano, il giovane non ha dubbi: «La vittoria di domenica è stata una partita strepitosa, che abbiamo vinto con una prestazione bellissima se non la migliore del campionato. Siamo entrati nel campo consapevoli di quello che valiamo, confermando il valore del nostro gruppo-squadra e che ce la possiamo giocare con tutti anche essendo una squadra giovane».

Fondamentale, ancora una volta, il supporto del pubblico: «Tantissimi tifosi. Sono stati il nostro settimo giocatore in campo, il loro sostegno è stato molto importante e ci è servito per vincere questo derby».

Adesso l’attenzione è tutta sulla prossima sfida: «Contro Aquila Bronte ci giochiamo il tutto per tutto. Dobbiamo entrare in campo con la mentalità che non hanno nulla in più di noi: sarà una gara molto difficile perché è uno scontro al vertice e c’è in palio il primato».

Consapevolezza ma anche responsabilità: «Ora che abbiamo raggiunto il primo posto, dobbiamo riuscire a mantenerlo affrontando Bronte con la stessa grinta e determinazione».

Da qui l’appello ai tifosi: «Invito tutto il pubblico di Vibo ad essere presente al PalaValentia ed a sostenerci per questo scontro difficile. Mi rivolgo soprattutto al Club della Fossa Giallorossa che ci danno sempre un sostegno importante».

Infine, uno sguardo alla crescita personale: «Penso di essere cresciuto tantissimo, sia a livello mentale che tecnico. Tutta la squadra sta facendo un torneo eccezionale e non mi aspettavo che saremmo arrivati a questo punto».

Una stagione che, partita con l’obiettivo salvezza, si è trasformata in qualcosa di molto più grande. Ora la Tonno Callipo è chiamata a difendere il primato, con la leggerezza e la fame che l’hanno portata fin qui.