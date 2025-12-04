Non si ferma il calcio, soprattutto quello sano e di valori, in casa Bulldog. La scuola calcio vibonese, che negli ultimi anni ha ormai dimostrato di essere un punto di riferimento sportivo nel territorio, continua nel suo percorso di coinvolgimento di tutte le categorie e fasce di età.

Successo per la Bulldog Girl

Non solo categorie Elite e calcio maschile infatti, ma ampio spazio lo hanno anche le giovani calciatrici del team nero-arancio. A tal proposito, si è giocata lo scorso mercoledì 3 dicembre la seconda giornata del torneo femminile Figc per le Bulldog Girls, partita peraltro dedicata a Fabio Petrolo, ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro per un problema di salute.

Avversarie delle bulldoghine sono state le pari età delle Pantere Nere, nella persona del responsabile Tony Rotundo. La partita è stata egregiamente gestita dalle ragazze vibonesi che, dopo essersi adattate al campo bagnato dall'ingente pioggia, hanno sfoderato una prestazione esemplare con marcature di ottima fattura e vincendo per 2-4. Bellissimo il gol del portiere Francesca Idà che, con un missile terra aria da centrocampo, ha piegato le mani al portiere avversario. Conferma anche per il bomber Rebecca Vigna della cantera verde-nero-arancio e doppietta di Iolanda Bruni. Altri due gol di pregevole fattura sono stati messi inoltre a segno da Mary Cosentino e da Desy Ciliberto. Si evidenzia l'ennesima prestazione esemplare del capitano Claudia Vallone, faro della difesa e punto di riferimento dell'intera squadra.