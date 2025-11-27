La competizione si è svolta domenica, tutta in un'unica giornata: «I bambini sono stati bravissimi, giocando ogni gara dando battaglia e mostrando belle trame di gioco»

Estasi Bulldog Vibo. Domenica scorsa è arrivata un'altra grande soddisfazione per la scuola calcio vibonese, affiliata alla Fiorentina. Nello scorso week end, infatti, a Lamezia Terme si è svolto il Soccer Tournament, torneo rivolto alla categoria Esordienti (i nati nel 2013 e nel 2014).

Il torneo in questione era l'Europa League, competizione riservata alle seconde classificate di ogni girone (torneo Champions League alle prime e torneo Conference League alle terze classificate).

Il torneo

Una competizione che mandava in campo esclusivamente giovani promettenti, ma allo stesso tempo non è mancata di qualità dal momento che hanno partecipato scuole calcio di alto livello tra le quali Segato, Catanzaro, Real Amantea, Pantere Nere CZ, Scuola Calcio Lamezia affiliata Segato. Torneo che si è svolto tutto d'un fiato, dal momento che si è concluso in un'unica giornata.

Il percorso

Si è partiti in mattinata con i gironi di qualificazione, mentre nel pomeriggio le fasi finali. Nel girone eliminatorio, i bulldoghini hanno conquistato una vittoria (Scuola Calcio Lamezia), una sconfitta (contro il Catanzaro) e un pareggio (contro il Davoli Academy Blu) ma qualificandosi come seconda nel proprio girone.

Si arriva così al pomeriggio, per la fase a eliminazione diretta, con i ragazzi di mister Fabio Blandino che hanno superato, senza particolari patemi, il Davoli Academy Arancio, conquistando così il pass per la finale. Nell'atto conclusivo, la formazione nero-arancio-viola ha ritrovato in finale il Davoli Academy Blu che si è arreso per 1-0 dopo una gara intensa.

La soddisfazione di Blandino

Insomma, la partecipazione rappresenta un ulteriore step di crescita, anche in considerazione del significativo banco di prova. Soddisfazione nelle parole del tecnico Fabio Blandino: «La nostra partecipazione è servita per verificare il lavoro fin qui svolto. Rappresenteremo la provincia di Vibo Valentia come unica squadra avente diritto alla partecipazione al Campionato Elite Under 13, dove saranno presenti le più importanti realtà del panorama calcistico regionale per la categoria Esordienti. Siamo onorati di questa partecipazione e siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi. I bambini sono stati bravissimi, hanno giocato ogni gara dando battaglia e mostrando belle trame di gioco. Indipendentemente dal risultato la cosa che più mi ha soddisfatto è stata vederli giocare alla pari contro tutti gli avversari, vederli molto uniti dentro e fuori dal campo».

Crescita costante

Insomma, ancora una volta la Bulldog ha dimostrato di poter essere uno dei principali punti di riferimento del calcio giovanile, non solo nel vibonese: «Quest'anno abbiamo un gruppo misto con tanti bambini nati nel 2014 - continua Blandino - che hanno bisogno di adattarsi alla nuova realtà venendo dalla categoria Pulcini e pertanto passando dal calcio a 7 a calcio a 9. La vittoria dell'Europa League è il giusto premio al loro lavoro. I tornei sono un'occasione unica per misurarsi con realtà di alto livello e sono altamente allenanti. Ora testa ai prossimi impegni che saranno tantissimi visto che abbiamo due gruppi Esordienti che parteciperanno a tanti campionati come l'Elite Under 13, Figc Provinciale e con due squadre parteciperemo al campionato propaganda calcio a 9 organizzato dalla Pgs, mentre in primavera prenderemo parte alla Viola Cup, torneo di calcio a 11 rivolto alla categoria Esordienti anno 2013 per abituarli al torneo che li attenderà nella prossima stagione».