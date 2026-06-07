Dalle discipline marziali al pallone, passando per minigolf e coreografie, la mattinata ha riunito famiglie e realtà del territorio con il coordinamento dei delegati olimpici e il contributo dell’Endas, valorizzando formazione, benessere e partecipazione

Lo sport come esperienza condivisa, davanti a uno degli scorci più riconoscibili di Tropea. Dalle 9 alle 12, il piazzale antistante il Santuario di Santa Maria dell’Isola ha ospitato la "Giornata nazionale dello sport", manifestazione promossa dal Coni e celebrata in tutta Italia nella prima domenica di giugno.

L’iniziativa, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata pensata come «un momento di valorizzazione dello sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e promozione del benessere», attraverso il coinvolgimento di associazioni, famiglie e giovani atleti.

Il valore educativo della manifestazione

A condurre la mattinata è stata la giornalista Manuela Capalbo, con il coordinamento dei rappresentanti del Coni: il presidente Tino Scopelliti, il delegato provinciale Michele La Rocca e il delegato per la Costa degli Dei Enzo Carone. Nel corso dell’evento è stato richiamato il valore educativo e comunitario della giornata, nata per avvicinare bambini e ragazzi alle discipline sportive e per valorizzare il lavoro svolto dalle realtà associative.

Ai saluti istituzionali ha preso parte anche Dalila Nesci, già sottosegretario, che ha espresso apprezzamento per «la qualità dell’organizzazione» e per «la forte partecipazione delle realtà sportive del territorio». Presente anche Carmine Godano, consigliere comunale con delega al Tempo libero, alla sua prima apparizione ufficiale in eventi nazionali in rappresentanza del Comune di Tropea.

Endas al centro della rete sportiva

Partner dell’edizione tropeana è stato l’Endas, Ente nazionale democratico di azione sportiva e sociale, rappresentato dal presidente provinciale Luca Verta. L’ente ha accolto i partecipanti con «uno stand dedicato» e con «un portale di benvenuto all’area delle attività», distribuendo ai bambini delle società presenti gadget e materiali legati allo spirito associativo delle realtà affiliate.

Tra queste ha avuto un ruolo di rilievo l’Asd Tropheum Karate Club, rappresentata dalla presidente Franca Fazzari e da Antonio La Torre, maestro 4º dan e formatore regionale Endas Karate, che il 4 e 5 luglio guiderà una sessione di graduazione kyu e dan. Per le arti marziali era presente anche l’Aps Pizzo ente sportivo dilettantistico, guidata dal presidente Francesco Barritta, con l’atleta d’élite Daniel Bernardo, protagonista dell’esibizione con il kata Ohan Dai, nello stile Shito Ryu.

Dal calcio al minigolf, spazio ai giovani

Il settore calcio è stato rappresentato dall’Asd Academy Costa degli Dei, presieduta da Domenico La Torre, con gli istruttori Tommaso Belvedere e Katia Barini, società affiliata Endas e Figc. Ha partecipato anche l’Asd Città di Tropea, rappresentata dal dirigente Carmine Godano, presente anche nel ruolo istituzionale di consigliere comunale delegato al Tempo libero.

La società, attiva pure nel tennis tavolo e nella pallavolo, non ha potuto presentare quest’ultima disciplina perché impegnata in concomitanti attività federali regionali Fipav al palazzetto di Tropea. Per le arti marziali della polisportiva cittadina, sotto l’egida Fijlkam, è intervenuto Pasquale Rizzo, istruttore di Metodo globale autodifesa e maestro 4º dan di karate dell’Asd Sporting Center 1986 di Lamezia Terme.

Per il calcio giovanile ha preso parte alla giornata anche la Ssd Junior Tropea, presieduta da Maria Rocco, con Angelo Stumpo, che ha guidato una rappresentativa di giovani atleti impegnati in dimostrazioni su un campo da calcetto allestito per l’occasione.

Le esibizioni davanti al santuario

Accanto alle discipline più tradizionali, la mattinata ha dato spazio anche al minigolf, con l’area dimostrativa curata da Tommaso Repice, istruttore del Tauriana Golf Club di Palmi, presieduto da Roberto Franco. Molto seguita dal pubblico anche l’esibizione delle allieve della Kaos Ballet, guidate da Loredana Naccari, che hanno proposto coreografie «coinvolgenti e di grande impatto scenico».

L’edizione tropeana della "Giornata nazionale dello sport" ha messo in evidenza il lavoro delle associazioni che operano sul territorio e il ruolo dell’Endas nella promozione sportiva provinciale. La presenza del presidente Luca Verta e delle realtà aderenti ha testimoniato la capacità dell’ente di «fare rete», accompagnare la crescita delle discipline e rafforzare «il valore educativo e sociale dello sport nelle comunità locali».