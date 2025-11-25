Una beffa che brucia quella subita dalla Vibonese, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone I), in casa della Sancataldese. Un pareggio che rallenta sì la corsa ai play off ma che comunque rimangono sotto tiro.

Nuovo innesto

Nel frattempo la dirigenza rossoblù si muove sul mercato per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa e, nelle ultime ore, è stato annunciato l'ingaggio di Benjamin Loza. Si tratta di un giovane difensore centrale argentino, classe 2005, di grande prospettiva. Il ventenne, con passaporto italiano, vanta una formazione di altissimo livello: cresciuto nella prestigiosa cantera del Villarreal, una delle scuole calcio più rinomate d’Europa, ha lasciato l’Argentina a 16 anni per trasferirsi in Spagna e completare la sua formazione nel club giallo. Successivamente è approdato in Italia, disputando due stagioni in Serie D con Canicattì e Nissa, dove ha dimostrato grande maturità e senso del gol per un difensore. Alto 184 centimetri, Loza è un centrale moderno e completo, abile nell’uno contro uno e dotato di grande aggressività. Può giocare anche come terzino sinistro o mediano, garantendo versatilità tattica a mister Esposito. Possibile anche il suo esordio nel prossimo match interno, contro l'ex capolista Igea Virtus.