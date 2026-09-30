Il Catanzaro torna in campo, sia pure in amichevole, e lo fa con una larga vittoria. Le Aquile superano 6-1 la Vibonese, formazione impegnata nel campionato di Serie D, girone I, nell’allenamento congiunto disputato durante la pausa del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali. Il tecnico Giorgio Gorgone ha approfittato del test per cambiare profondamente l’undici iniziale, dando spazio a diversi elementi che hanno avuto meno minutaggio nelle prime giornate. Tra i pali c’è Marietta, con Candela, Postiglione e Verrengia a comporre la linea difensiva. A centrocampo e sugli esterni spazio a Giovane, Frankie Tchaouna, Frosinini e Di Francesco, mentre Buso e Reita agiscono alle spalle dell’unica punta Arditi. La Vibonese di Sasa Marra si presenta invece con Simeoli tra i pali e Mirashi, Malafronte, Carrieri, Leonori, Moise, Varone, Piriz, Castro, Spanò e Barile a completare l’undici iniziale.

Il Catanzaro parte subito con il piede sull’acceleratore, alza il baricentro e prova a imporre ritmo e qualità alla manovra. Il vantaggio giallorosso arriva al 14’ con Frosinini. Il Catanzaro continua a spingere e al 25’ trova il raddoppio con Reita, che appena un minuto più tardi firma anche la terza rete personale della squadra giallorossa. Il dominio dei padroni di casa prosegue e prima dell’intervallo arriva anche il quarto gol, realizzato da Di Francesco.

Nel corso del primo tempo Gorgone effettua anche una sostituzione, con Borrelli che al 23’ rileva Marietta. Nella ripresa entra invece Loubao al posto di Frosinini. Il Catanzaro continua a spingere anche nella seconda frazione. Al 3’ arriva il gol di Arditi, che porta il risultato sul 5-0. L’attaccante è ancora protagonista al 54’, quando firma la sua doppietta personale e porta le Aquile sul 6-0. Gorgone prosegue con le sostituzioni: al 15’ Garnica prende il posto di Reita, mentre al 28’ Frankie Tchaouna subentra ad Arditi, autore di due reti.

Ampie rotazioni anche per la Vibonese. Al 16’ Marra cambia praticamente l’intero undici, inserendo Musardo, D’Agata, Cess, Ledesma, Cerutti, Marsico, Cosendey, Rioko, Semenzin e Camara al posto di Simeoli, Mirashi, Malafronte, Carrieri, Leonori, Varone, Piriz, Castro, Spanò e Barile. Al 18’ Bertolo rileva Moise, mentre al 36’ D’Onofrio prende il posto di Camara.

Nel finale arriva il gol della Vibonese. Al 41’ Cosendey trova la rete che consente alla formazione rossoblù di accorciare le distanze e fissare il risultato sul definitivo 6-1.

Per il Catanzaro un test utile soprattutto per mantenere il ritmo partita e permettere a Gorgone di valutare le condizioni e la risposta degli elementi meno utilizzati. Le Aquile torneranno a concentrarsi sul campionato di Serie B, con la sfida dell’11 ottobre al Ceravolo contro il Mantova. Il Catanzaro ripartirà da una classifica che lo vede fermo a quota 3 punti, con una vittoria nelle prime quattro giornate.