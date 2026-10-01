È tempo di risposte concrete e di prova del nove per la Vibonese. Il sesto turno del girone I di Serie D mette di fronte alla squadra guidata da mister Sasà Marra il sorprendente Praiatortora, in un derby calabrese che si preannuncia ricco di insidie ma fondamentale per testare le reali ambizioni dei rossoblù. L'avvio di stagione della Vibonese parla chiaro: dieci punti conquistati su quindici disponibili, terzo posto condiviso con l'Igea Virtus e la sensazione che, senza l'incredibile blackout vissuto proprio contro i giallorossi nell'unico scivolone fin qui registrato, il rullino di marcia sarebbe stato pressoché impeccabile. A testimoniare il gran lavoro svolto dallo staff tecnico c'è la forza del reparto offensivo: con tredici reti realizzate, quello rossoblù è il secondo miglior attacco del girone, subito dietro alla sola corazzata Reggina.

Vietato abbassare la guardia: insidia tirrenica

Nel calcio, tuttavia, la continuità è l'unica moneta che conta. All'orizzonte c'è un Praiatortora che, pur indossando i panni della matricola neopromossa, sta dimostrando sul campo di non soffrire affatto il salto di categoria. In piena zona playoff con nove punti, la compagine tirrenica ha già fatto capire di avere le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. Per la Vibonese sarà indispensabile approcciare la gara con la massima concentrazione, senza concedere cali di tensione o sottovalutare l'avversario.

La prima volta al "Razza" e il fascino dell'ex

Quello di domenica sarà un vero e proprio inedito: tra Vibonese e Praiatortora non esistono infatti precedenti ufficiali, rendendo la sfida del "Luigi Razza" una storica "prima volta" per entrambe le piazze. A dare un sapore ancora più speciale al match ci penserà l'intreccio legato all'amarcord in dirigenza. Sul fronte tirrenico si rivedrà infatti Ettore Meli, oggi direttore sportivo del Praiatortora ma indimenticato ex DS della Vibonese nella stagione 2024/25 (guidata in panchina da Michele Facciolo). Un’annata chiusa dai rossoblù al quinto posto ma con la soddisfazione di aver disputato i playoff contro la Reggina. Meli tornerà a Vibo Valentia da avversario, determinato a fare lo "scherzetto" al suo passato. La Vibonese, dal canto suo, ha un solo obiettivo in mente: far valere il fattore campo e conquistare tre punti pesantissimi per continuare a volare in alto.