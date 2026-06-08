L’appuntamento ha portato in mare famiglie, istituzioni e appassionati in una giornata «all'insegna dello sport e della condivisione». Presente anche il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti: «Uno dei circoli più attivi e impegnati della Calabria»

Una giornata dedicata al mare, allo sport e alla condivisione ha animato Tropea in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, celebrata il 7 giugno con una serie di iniziative che hanno coinvolto cittadini, appassionati e rappresentanti del mondo istituzionale e associativo. Tra gli appuntamenti più partecipati si è distinta la veleggiata organizzata dal Vela Club Tropea, evento che ha permesso a numerose persone di vivere un’esperienza diretta a contatto con il mare e con i valori della navigazione a vela.

L’iniziativa ha richiamato amici, famiglie e appassionati, offrendo l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina che unisce tecnica, rispetto dell’ambiente e spirito di squadra. Una manifestazione che, come evidenziato dagli organizzatori, ha rappresentato «una giornata all’insegna del mare, dello sport e della condivisione», consentendo a grandi e piccoli di scoprire più da vicino il fascino della vela.

Tra gli ospiti della giornata anche il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, che ha preso parte alla veleggiata a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dal circolo tropeano. Presenti inoltre Dalila Nesci, Titti Rando, in rappresentanza della Società Dante Alighieri, insieme ad altri esponenti del mondo culturale e associativo del territorio.

La manifestazione ha offerto momenti di aggregazione e partecipazione, permettendo ai presenti di vivere il mare da protagonisti e di conoscere più da vicino una disciplina che continua ad attrarre persone di tutte le età. L’esperienza ha confermato il ruolo svolto dal Vela Club Tropea nella promozione dello sport e della cultura marinara, attraverso attività che valorizzano il territorio e favoriscono la crescita di una comunità legata al mare.

Nel corso dell’evento, il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, ha espresso parole di particolare apprezzamento nei confronti del sodalizio tropeano, definendolo «tra i circoli velici più attivi e impegnati della Calabria» e sottolineando la qualità delle iniziative promosse, oltre al costante impegno rivolto alla diffusione della pratica sportiva.

Un riconoscimento che testimonia il lavoro svolto negli anni dal club e dai suoi dirigenti, impegnati nella realizzazione di attività capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e variegato.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Vela Club Tropea, Sabatino La Torre, e dal vicepresidente Enzo Loiacono, che hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Per il sodalizio tropeano, infatti, la veleggiata organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport rappresenta soltanto uno dei numerosi appuntamenti in programma nel corso della stagione.

L’obiettivo resta quello di continuare a promuovere la vela come strumento di crescita personale e sociale, avvicinando sempre più persone a una disciplina che incarna valori fondamentali quali inclusione, rispetto, condivisione e attenzione verso l’ambiente. Una missione che il Vela Club Tropea porta avanti con costanza e che trova nelle iniziative aperte alla cittadinanza uno dei suoi punti di forza più significativi.