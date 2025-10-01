Il calcio vissuto con passione, attaccamento e confronto costruttivo seppur con il tifo per i propri colori. Inaugurato, a Vena Superiore, il "Milan Club - Ricardo Kakà" che è riconosciuto anche dalla società AC Milan e, peraltro, anche il primo ritrovo ufficiale rossonero della provincia vibonese. La sede è sita proprio vicino la piazza della Chiesa.

L'inaugurazione del Milan Club

Lunedì sera è avvenuta l'inaugurazione della struttura, con tutti i soci e molti appassionati non solo di Milan ma anche di calcio. A intervenire è stato, tra gli altri, il presidente Enzo Pesce: «Abbiamo presentato il direttivo insieme ai nuovi soci. La nostra è una sede aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché questo deve essere un club per condividere momenti di gioia e di svago, oltre che di tifo. Attualmente abbiamo superato i settanta iscritti e, dopo l'inaugurazione, abbiamo ricevuto innumerevoli chiamate di partecipazione».

Un ritrovo non solo sportivo ma che abbraccia diversi temi sociali e non solo, a conferma di come esso sia aperto a ogni tipo di condivisione e solidarietà: «Nel corso dell'inaugurazione si è parlato anche della guerra a Gaza e di quei ragazzi che stanno attraversando uno dei periodi più brutti della loro storia e della storia mondiale. A tal proposito non possiamo essere inermi e faremo anche delle iniziative».

L'organigramma societario

Un direttivo fatto di persone volenterose e che hanno intenzione di far crescere tale movimento che travalica, come detto, anche i confini calcistici. Ecco, allora, il direttivo che farà parte del Milan Club, con a capo il già menzionato presidente Enzo Pesce: Giuseppe Ruggiero (vice-presidente), Virgilio Dicarlo (segretario), Gianluca Costanzo (addetto stampa).

A comporre l'Organo di revisione monocratico sarà Antonio Pisani mentre il Collegio dei Probiviri è composto da Maria Antonietta Ruggiero, Sorrentino Domenico e Mazzeo Giovanni.