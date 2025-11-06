Un pomeriggio di condivisione e solidarietà riempirà il pomeriggio all'interno dello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Domenica 9 novembre, infatti, a partire dalle ore 14:30 si terrà la IX edizione della partita tra sindaci. Un'occasione di festa ma anche di unione, ma che cela dietro un nobile gesto: il ricavato economico, che sarà a discrezione del pubblico dal momento che l'ingresso è libero, sarà interamente devoluto all'associazione "Sole di Speranza" che si occupa dei malati oncologici .

Le parole del sindaco Romeo: «Evento dedicato al piccolo Francesco»

Nella mattinata odierna, inoltre, all'interno della sala consiliare del comune di Vibo Valentia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, con il sindaco Enzo Romeo che ha ricordato come questa partita sia stata in precedenza rinviata per il grave lutto che ha colpito la comunità vibonese, la morte del piccolo Francesco Mirabelli: «Vorrei che a lui fosse dedicata questa partita – ha detto innanzitutto il sindaco, soffermandosi poi sulla volontà di vedere questo evento storicizzarsi –. È un orgoglio ospitare questa bellissima iniziativa. Ritroverò sicuramente il bel clima che ho riscontrato lo scorso anno, fatto di amicizia e fratellanza. Un ambiente festoso che io da primo cittadino apprezzo non solo sportivamente ma anche dal punto di vista civico, anche perché tra i sindaci della provincia si è creato grande rispetto e condivisione».

Il sostegno all'associazione

Un evento, come accennato, che cela dietro anche una nobile iniziativa: «Condividere questo appuntamento - continua Romeo - contribuisce anche a rafforzare l'associazione Sole di Speranza che è a sostegno delle persone con malattie oncologiche. Abbiamo avuto la necessità di spostare la data a causa della triste vicenda del piccolo Francesco che ancora mi lascia un grande dolore nel cuore, ma vorrei che questa partita fosse dedicata anche a lui».

La locandina della partita

Durante la manifestazione saranno consegnati due premi alla carriera a Lido Vieri, ex portiere dell'Inter e della Nazionale, e a Giuseppe Sabadini, già difensore del Milan. «Un invito a partecipare numerosi – si legge nel comunicato stampa del Comune – è poi giunto dai due "mister": Riccardo Mengoni e Giuseppe Barbieri, pronti a guidare i sindaci in campo. Il delegato Coni Michele La Rocca ha poi presentato i due premi alla Carriera che verranno consegnati».