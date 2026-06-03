Solida realtà ormai da diversi anni e con un rendimento di efficienza sempre rivolto verso l'alto. La Virtus Vibo si conferma punto di riferimento, non solo nel Vibonese, ma nel panorama regionale per quel che riguarda il karate.

Si è svolto a Vibo Valentia, domenica scorsa all'interno del PalaBorsellino, il Gran Prix Karate Calabria Under 10, Squadre sociali Under 12 e qualificazione al Campionato Italiano Juniores organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate.

I medagliati

Ben quattordici le medaglie nella categoria Under 10: medaglia d'oro per Alessandro Grillo, Marika Artusa, Filippo Mazzotta e Gabriele D'Andrea. Argento invece per Cristian Pacifico, Sami Masouri, Pasquale Mammone, Clara Fiorillo, Marco Fiamingo e Beatrice Di Martino. Medaglie di bronzo infine per Pia Corigliano, Francesco Carnovale, Alessandro Stinà, Gabriele La Bella, Marco Cassarà, Filippo Carrà e Salvatore Donato.

Quanto alle squadre Under 12 sono arrivate otto medaglie di bronzo: Carmelo Belvedere, Veronica Lattanzio, Gioia Fiorillo, Bianca Tavella, Gioiele Fiorillo, Salvatore Biondo, Chloe Furnari e Alessandro Nicolini.

Oro e qualificazione ai Campionati Italiani Juniores invece per l’ormai veterana Ilaria Primavera, mentre Giorgia Crigna si porta a casa un bronzo.

La soddisfazione di Zangara

Soddisfatti i Maestri della Virtus Vibo Valentia, Viola Zangara e Luciano Dichiera per gli ottimi risultati ottenuti da tutti gli atleti.

Proprio Viola Zangara, presidente della Virtus Vibo e presidente regionale Fijlkam, si è espressa così: «La manifestazione è stata un successo su tutti i fronti, grande partecipazione di società sportive e grandi numeri di Atleti partecipanti. Ben tre gare svolte in un’intera giornata: il Gran Prix Under 10 dedicato ai fanciulli, le Squadre Under 12 miste (M+F) che era una gara sperimentale svolta per la prima volta in Italia (la Calabria in questo si è distinta), e la qualificazione ai Campionati Italiani Juniores. Il Comitato Regionale Fijlkam Karate Calabria non aveva mai raggiunto questi risultati. Sono fiera di quello che stiamo realizzando, frutto del lavoro e della passione di una squadra fatta di persone che credono e amano quello che fanno. In primis Luciano Dichiera, commissario tecnico regionale, poi Enzo Martino, commissario Udg e tutto lo staff».