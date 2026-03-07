Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione del torneo di calcetto e pallavolo che ha visto protagonisti gli studenti del territorio. L’evento, svoltosi dal 2 al 5 marzo, è stato promosso dalla Consulta Provinciale Studentesca di Vibo Valentia che, sulla scia dell’entusiasmo suscitato dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina, ha voluto rinnovare, nel piccolo della propria comunità, i valori dello Sport coinvolgendo le Istituzioni scolastiche della provincia.

«E’ stato un vero lavoro di squadra nello sviluppo di tutte le sue fasi – si legge in una nota stampa – dalla proposta progettuale alla sua realizzazione, coordinato dalla Responsabile delle Consulte, Franca Falduto, ma, soprattutto concretizzato dagli stessi rappresentanti che, animati da grande entusiasmo e capacità organizzativa, sono riusciti a trasformare le buone intenzioni in fatti concreti superando tutti gli ostacoli che tali eventi presentano».

Sinergia tra scuole e territorio

«La riuscita della manifestazione – si legge ancora – è stata possibile grazie alla grande disponibilità dei dirigenti scolastici, ma, soprattutto alla preziosa collaborazione dei docenti di Scienze Motorie, determinanti affinché tutte le gare si potessero svolgere nel rispetto delle regole e seguendo un calendario alquanto impegnativo che ha visto lavorare in stretta sinergia ed armonia studenti e docenti.

Il torneo è andato oltre le classifiche e le coppe (donate dal prof. Giorgio Lico) essendo altri gli obiettivi da perseguire: promuovere l’attività fisica e lo sport di squadra tra gli studenti, favorire l’integrazione e la socializzazione tra studenti di scuole diverse, stimolare l’osservanza delle regole, la cooperazione e la lealtà sportiva, il miglioramento della forma fisica e la promozione di valori etici e sportivi come lealtà, rispetto e fair play. La magnifica settimana dedicata allo Sport si è conclusa con la partecipazione alla corsa di Miguel».