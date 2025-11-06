Guidata da Viola Zangara e dal maestro Luciano Dichiera, la Fijlkam Calabria continua a far crescere la disciplina con appuntamenti formativi e competizioni che richiamano atleti da tutta la regione. Imminente anche il corso di aggiornamento congiunto con il settore lotta

Il karate calabrese continua a crescere e a consolidarsi come una delle realtà sportive più dinamiche del territorio. Energia, visione e organizzazione sono gli ingredienti che stanno rendendo la Fijlkam Calabria un punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati di questa antica disciplina marziale.

«Proseguono in modo costante e continuo le brillanti attività del settore karate della Fijlkam Calabria», guidato dalla presidente, dottoressa e maestra Viola Zangara, autentico motore della diffusione della disciplina nella regione. Al suo fianco opera il maestro Luciano Dichiera, commissario tecnico regionale, definito «il cuore pulsante del karate calabrese» e instancabile promotore di eventi e iniziative di alto profilo.

Tra le attività più imminenti spiccano il corso di aggiornamento congiunto con il settore lotta, rivolto a insegnanti tecnici e ufficiali di gara, e il Gran Premio Giovanissimi, in programma domenica 7 dicembre al palasport di Vibo Valentia, località che sta assumendo sempre più il ruolo di capitale del karate regionale. «Presso il capoluogo di provincia si stanno svolgendo una serie di attività che vedono al centro l’affascinante disciplina marziale», insieme alle altre specialità che compongono l’universo Fijlkam.

Il karate, sport «altamente educativo e formativo», viene coltivato anche presso la Polisportiva Virtus di Vibo, dove trova spazio una pratica agonistica di elevato livello, ulteriore testimonianza della vitalità del movimento calabrese.