Dopo l’ottima prova nel derby disputato contro la Vigor Lamezia, arriva la doccia fredda per la formazione vibonese. E in trasferta finisce 1-1

Bisognava dare continuità alla vittoria di domenica scorsa nel derby contro la Vigor Lamezia e, in parte, così è stato ma non nel risultato. La Vibonese infatti viene beffata solo nel finale a causa di un calcio di rigore, regalando così l’1-1 ai siciliani della Sancataldese e confermando il positivo trend casalingo.

La partita

Non era una gara da sottovalutare per i calabresi anche perché a parte la classifica dei siciliani, prima di oggi avevano racimolato ben dieci punti tra le mura amiche sugli undici complessivi raccolti.

Prima alba di match subito pimpante dal momento che, nei primi otto minuti, ci sono da registrare già due occasioni, un per parte: padroni di casa che si affacciano in area rossoblù con Castro, impensierendo Ferilli mentre, dall’altra parte, gli ospiti tentano la sortita offensiva con Dick. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano, ma c’è da segnalare il lampo del fantasista Lagzir al minuto 17, con il marocchino che si invola sulla corsia di destra e salta l’avversario Sandonà, sull’azione appoggia dietro verso Musy che non riesce però a concludere perfettamente. Quanto ai locali, due blandi tiri da fuori dai piedi di Chironi e Dalloro. Si chiude su queste note la prima frazione, in sostanziale equilibrio.

Nella ripresa la Vibonese scende in campo con una novità, dal momento che mister Esposito richiama Musy, acciaccato a causa per un contrasto, e butta nel mischia Marsico. Proprio quest’ultimo impiega solo tre minuti a spostare gli equilibri: azione dell’argentino sulla corsia di sinistra, impacchettando la sfera per Dick che, con un destro chirurgico, la piazza all’angolino. I locali cercano di scuotersi subito, con un calcio di punizione che trova in area Dalloro, ma il suo colpo di testa sorvola di poco la traversa. Poco dopo sempre lo stesso Dalloro ci prova dal limite, ma la conclusione si spegne di pochissimo fuori. Gli ospiti resistono all’impatto ma, proprio in extremis, vengono beffati da un calcio di rigore locale trasformato da Castro.

Il tabellino

SANCATALDESE: Maravigna; Pisciotta, Sandonà (26’ st Viglianisi), Di Rienzo, Lo Iacono; Morleo, Chironi, Dalloro, Di Mino; Castro, Rozzi (26’ st Barile). A disp.: La Cagnina, Calabrese, Germano, Barile, Mariani, Viscuso, Romano, Tutino. All. Vanzetto

VIBONESE: Ferilli; Castillo, Marafini, Caiazza, Dicorato; Di Gilio, Bucolo, Dick; Lagzir, Balla, Musy. A disp.: Marano, Kingsley, De Salvo, Marsico, Fiumara, Fragalà, Keita, Bonotto, Andreacchio. All. Esposito

ARBITRO: Andrea Paccagnella di Bologna (assistenti Mattia Casoni di Reggio Emilia e Dario Gherardini di Faenza)

MARCATORI: 3’ pt Dick