Mancava solamente l'ufficialità, dal momento che la cosa era ormai nota, e adesso è arrivata anche questa. Inizia ufficialmente l'era Vullo, con quest'ultimo che ha rilevato il 60% delle quote societarie che erano in mano all'ormai ex proprietario Ferdinando Cammarata.

L'annuncio del club

Ad annunciare ufficialmente l'avvenuto passaggio di proprietà è stato proprio il club rossoblù con un comunicato: «La Vibonese comunica ufficialmente l’avvenuto passaggio della quota di maggioranza societaria, pari al 60%, alla cordata imprenditoriale guidata da Cosimo Vullo, che assume così il ruolo di nuovo socio di maggioranza del sodalizio rossoblù». Nelle prossime ore, inoltre, i soci si riuniranno per definire il nuovo organigramma, con la nomina della presidenza e delle cariche operative: la composizione completa dei quadri dirigenziali sarà comunicata al termine dei lavori.

«Un ringraziamento sincero - continua il comunicato - va al gruppo Caffo e al socio Pippo Caffo, per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni ai colori rossoblù. La continuità garantita nei mesi più delicati ha permesso alla squadra di portare a termine il campionato e di conquistare la salvezza sul campo: un patrimonio di valori a cui la nuova proprietà intende dare pieno seguito».

I volti rossoblù

Si riparte dunque con la stessa motivazione dell'ultimo periodo, il più delicato della storia del club. Per questo la società non dimentica nessuno: «Un pensiero di gratitudine va inoltre al commissario ad interim Rino Putrino, per il lavoro svolto con dedizione nella gestione di questa delicata fase di transizione, e al sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, per la vicinanza e l’attenzione riservate al sodalizio rossoblù, così come a tutti i soci di minoranza, che con il loro sostegno hanno contribuito a tutelare la stabilità e la continuità del Club. In questa fase di transizione, la Società è impegnata nel saldo delle pendenze economiche relative alla stagione appena conclusa, passaggio necessario per chiudere l’annata e procedere con regolarità all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D». Lunedì, inoltre, salvo imprevisti dovrebbe tenersi la conferenza stampa di presentazione, nella sede dello stadio Luigi Razza.

Le parole di Vullo

«Abbiamo sposato la causa della Vibonese perché questo è un club con una storia e un blasone importanti, che appartengono all’intera comunità. Il nostro primo obiettivo è riavvicinare i tifosi e i cittadini ai colori rossoblù: non facciamo promesse, ma chiediamo di giudicarci sul lavoro e sulla bontà del progetto. Il legame con il territorio e con la nostra gente sarà la base solida su cui costruire un percorso ambizioso e duraturo».