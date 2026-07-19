Il nuovo corso della Vibonese è ufficialmente pronto a entrare nel vivo. Dopo la rivoluzione societaria dello scorso mese e una rosa completamente rinnovata per affrontare il prossimo campionato di Serie D (Girone I), la macchina rossoblù accende i motori. Con un calciomercato ormai quasi del tutto completato, per la squadra è arrivato il momento di abbandonare le scrivanie e scendere in campo per i primi approcci stagionali.

Raduno e test al "Luigi Razza"

Il primo appuntamento ufficiale sul calendario è fissato per sabato 25 luglio. La squadra si ritroverà presso lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia per dare il via alle attività pre-campionato. I primi giorni saranno dedicati alle visite mediche di rito per tutti i calciatori; ai test atletici per valutare lo stato di forma iniziale; prime sedute di lavoro sul manto erboso dello stadio cittadino. Questa prima fase di collaudo e ricondizionamento proseguirà fino a venerdì 31 luglio.

Il ritiro a Lorica

Una volta completato il pre-raduno, la Vibonese si sposterà in quota per mettere benzina nelle gambe. La società ha infatti ufficializzato la sede del ritiro estivo: da sabato 1 agosto, il gruppo si trasferirà sulle alture di Lorica, in provincia di Cosenza.

I rossoblù alloggeranno e si alleneranno presso l'Hotel dei Pini fino al 12 agosto, sfruttando il clima fresco della Sila per le sessioni più intense di lavoro tattico e atletico. Durante i dodici giorni di permanenza a Lorica, la squadra disputerà anche le prime amichevoli stagionali. Date, orari e avversarie dei test match verranno definiti e comunicati dal club nei prossimi giorni.