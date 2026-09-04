La lunga attesa è finita. Mandata agli archivi la parentesi di Coppa Italia, per la Vibonese è arrivato il momento di tuffarsi nel campionato di Serie D (girone I). Un avvio di stagione atteso con impazienza dall'ambiente rossoblù, desideroso di riscattare la buia annata appena trascorsa e di iniziare un nuovo percorso con piglio del tutto diverso.

Esordio stimolante

L'esordio sulla carta, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che agevole. La formazione guidata in panchina da mister Sasà Marra si troverà subito di fronte un ostacolo di altissimo livello: il Trapani, nobile decaduta proveniente dalla Serie C e affamata di punti per riscattare la penalizzazione in classifica.

A suonare la carica in vista del match inaugurale è Alessio Cardinale. Per il centrocampista, già protagonista con la maglia della Vibonese due stagioni fa, la squadra ha la preparazione e l'atteggiamento giusti per fare bene fin da subito: «Ci siamo allenati tanto e duramente, dunque siamo pronti per questa partita inaugurale che sarà indubbiamente tosta. Si comincia col botto, ma prima o poi bisognerà affrontarle tutte».

Le parole di Cardinale

Cardinale non nasconde le insidie della sfida, tributando rispetto agli avversari ma ribadendo la forza della Vibonese: «Il Trapani è una squadra tosta e che gioca bene, inoltre conosco il loro mister e so quanta competenza ha nel preparare le gare. Dal canto nostro, posso dire che sarà una Vibonese aggressiva e che non avrà paura del Trapani, così come non ne avrà contro tutte le altre avversarie. Avremo la nostra identità e faremo così per tutto il corso del campionato».

Un'identità che passa prima di tutto dall'intesa nello spogliatoio. Il centrocampista sottolinea l'importanza di un'alchimia di squadra che si sta cementando giorno dopo giorno: «Siamo già un gruppo unito e lo stiamo dimostrando sia alla società che ai tifosi. Il gruppo è la base di tutto per poter andare avanti e costruire le vittorie».