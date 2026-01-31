Le parole del commissario ad interim che ha parlato di un bilancio senza pendenze sono state confermate da un comunicato ufficiale

Il commissario ad interim della Vibonese, Rino Putrino, aveva precisato come il bilancio del club rossoblù fosse più che sano. Le sue parole sono state indirettamente rimarcate da un comunicato della società che afferma di non aver più spettanze arretrate.

Spettanze completate

«La Vibonese – si legge nel comunicato – rende noto di avere adempiuto al pagamento di tutte le spettanze contrattuali dovute a calciatori e staff tecnico, relative alle mensilità della stagione in corso (luglio-dicembre 2025). La società, altresì, comunica che il 30 gennaio scorso ha depositato tutte le liberatorie al fine di consentire i previsti controlli, in ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento Interregionale della Lnd».

Insomma, il periodo nero pian piano sta passando e la società si sta riorganizzando per finire dignitosamente il campionato di Serie D (girone I) attualmente in corso con l'individuazione di una nuova cordata che sappia gestire le sorti rossoblù.