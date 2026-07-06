Il direttore sportivo Fabrizio Maglia cala la cinquina: ecco i giovani scelti per rifondare la rosa rossoblù sotto la guida della nuova gestione Vullo
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Giorno dopo giorno, prende sempre più forma il nuovo volto della Vibonese in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club rossoblù, guidato dalla neonata cordata Vullo, si sta rendendo protagonista di una vera e propria ricostruzione guidata dal direttore sportivo Fabrizio Maglia. Un compito non semplice, considerando che la società ha dovuto iniziare a costruire l'organico letteralmente da zero, non avendo alcun giocatore sotto contratto.
Dopo i primi annunci dei giorni scorsi relativi ai calciatori più esperti, la dirigenza ha deciso di accendere i riflettori sulla "linea verde", tassello fondamentale per affrontare la categoria. Nelle ultime ore è andato in scena un vero e proprio blitz di mercato tutto in quota Under, regalando a mister Salvatore Marra ben cinque nuovi profili pronti a dare freschezza, entusiasmo e struttura giovane alla rosa.
La cinquina dei giovani
Ecco nel dettaglio i cinque volti nuovi che si aggregheranno al gruppo rossoblù: Cristian Squillante (classe 2007): Difensore promettente proveniente dal Benevento, dove ha completato l'intero percorso nel settore giovanile giallorosso; Vincenzo D’Onofrio (classe 2008): Difensore cresciuto nel vivaio del Cagliari e reduce da un'ultima stagione formativa tra le fila del Potenza; Salvatore Malafronte (classe 2008): Centrocampista esterno formatosi nel vivaio della Juve Stabia, che nell'ultima annata ha collezionato esperienza alla Scafatese; Rioko Imar Simpson Bitata (classe 2007): Attaccante esterno ambidestro di nazionalità spagnola. Cresciuto nel Deportivo Manacor, nell'ultimo campionato ha vestito la maglia della Vigor Lamezia; Mattia Lanza (classe 2008): Attaccante cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Spal e reduce dall'ultima stagione disputata con il CastrumFavara.