Settembre va in archivio con bilancio decisamente positivo in casa Vibonese. Al termine delle prime cinque giornate del Girone I di Serie D, la formazione rossoblù occupa un solido terzo posto in classifica a quota 10 punti, condiviso con l'Igea Virtus e a sole due lunghezze dal secondo posto.

Un avvio convincente e promettente per la compagine guidata da mister Marra che, tuttavia, mantiene i piedi ben saldi a terra: la stagione è solo agli inizi e il mese di ottobre si preannuncia come un vero e proprio banco di prova con quattro appuntamenti ad alto tasso di concentrazione.

Si parte al "Razza" con il Praiatortora

Il primo ostacolo del mese è fissato per domenica 4 ottobre, quando allo stadio "Luigi Razza" arriverà il Praiatortora.

Nonostante lo status di neopromossa, la formazione tirrenica ha dimostrato grande personalità rendendosi protagonista di un avvio di campionato impeccabile e presentandosi a Vibo Valentia da compagine ancora imbattuta. Un test probante per saggiare le ambizioni di alta classifica dei rossoblù.

L'11 ottobre è Big Match al "Granillo"

La gara cerchiata in rosso sul calendario è indubbiamente quella di domenica 11 ottobre. La Vibonese farà visita alla Reggina nella cornice dello stadio "Oreste Granillo" per il derby più atteso del mese.

Gli amaranto finora hanno recitato un ruolo da schiacciasassi: primi a punteggio pieno con 15 punti, miglior attacco del torneo con 15 reti e porta ancora inviolata. Per mister Marra e i suoi ragazzi sarà un esame di maturità fondamentale contro la principale candidata al salto di categoria.

Chiusura di mese con il fattore Sicilia: Gela e Ragusa

Superato lo scoglio dei due derby consecutivi, la Vibonese tornerà tra le mura amiche il 18 ottobre per affrontare il Gela. I biancazzurri siciliani stanno vivendo un avvio di stagione complicato, fermi a quota 3 punti (condizionati da un punto di penalizzazione), ma restano un avversario da non prendere con leggerezza.

L'ultimo impegno di ottobre è previsto per domenica 25 ottobre sul campo del Ragusa. I ragusani, attualmente ultimi con 2 punti e ancora a caccia della prima affermazione stagionale, cercheranno punti salvezza preziosi. Un mese non del tutto proibitivo sulla carta, ma ricco di insidie dove ogni calo di tensione potrebbe rivelarsi fatale.