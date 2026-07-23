La Vibonese continua a muoversi con determinazione in vista del prossimo campionato di Serie D. La società rossoblù dimostra di voler costruire le basi per il futuro non soltanto attraverso il rafforzamento della prima squadra, ma curando nei minimi dettagli l'intero assetto organizzativo. In quest'ottica, un tassello fondamentale è rappresentato dal settore giovanile, per il quale sono stati ufficializzati due innesti di assoluto valore all'interno dello staff tecnico dell'Under 19 Nazionale.

I nuovi volti che guideranno la formazione giovanile sono Cosmo Pugliese, nel ruolo di allenatore, e Ilario D'Agostino, a cui è stata affidata la preparazione atletica.

Cosmo Pugliese, il ritorno

Per mister Cosmo Pugliese si tratta di una conferma del grande lavoro svolto negli ultimi anni. Il suo percorso, caratterizzato da un'evoluzione continua, si è sviluppato proprio tra i quadri giovanili della Vibonese e la Primavera del Catanzaro: nella stagione 2023/2024 preparatore atletico dell’Under 15 Regionale della Vibonese, al fianco di mister Ranieli; nel 2024/2025 Vice allenatore della Primavera 3 del Catanzaro, annata da incorniciare culminata con la vittoria del campionato, la promozione in Primavera 2 e la conquista della Coppa Dante Berretti. Nella stagione 2025/2026 è stato confermato come vice allenatore nel competitivo torneo di Primavera 2 con le aquile giallorosse. Un bagaglio d'esperienza importante che ora il tecnico metterà a disposizione dei giovani talenti rossoblù.

Ilario D'Agostino, competenza e titoli

A curare lo stato di forma dei giovani calciatori sarà Ilario D’Agostino, figura dal profilo accademico e professionale di altissimo livello. Il suo curriculum vanta già esperienze di spessore tra prime squadre, Serie D e tornei giovanili nazionali:

Competenze e Titoli: Laurea triennale e magistrale in ambito sportivo, Master in preparazione atletica nel calcio, qualifica UEFA B e abilitazione FIGC da Preparatore Atletico Professionista. Tappe importanti con Capo Vaticano, FC Lamezia Terme, Vibonese e la Primavera 2 del Catanzaro.

Nel 2024/2025 ha trionfato nella Juniores Cup nello staff della Rappresentativa Nazionale del Girone I. L'inserimento di due profili così preparati e vincenti testimonia la volontà della Vibonese di alzare l'asticella. La crescita dei giovani resta una risorsa strategica e la scelta di affidarli a tecnici qualificati è il miglior viatico per un campionato da protagonisti.