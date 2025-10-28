In questo inizio di stagione del campionato di Serie D (girone I) se c'è una nota lieta quella è la Vibonese. La compagine rossoblù è tra le grandi del torneo, co-capolista fino a pochi giorni fa e attualmente nelle primissime posizioni (a meno tre dalla vetta e a meno uno dal secondo posto). Insomma, all'ombra dello stadio Luigi Razza non fanno proclami ma, sotto sotto, si muovono per cercare di stupire ancora di più.

Nuovo acquisto

Dopo due trasferte consecutive, la squadra del presidente Cammarata si appresta a tornare davanti al proprio pubblico ospitando il Ragusa in occasione della decima giornata e, per domenica, un volto nuovo potrebbe esserci all'interno della rosa. La compagine rossoblù, infatti, avrebbe definito l'accordo con il calciatore Soufiane Lagzir. Non c'è ancora l'ufficialità da parte della società, ma l'accordo è ormai totale tra le parti. Si tratta di un esterno offensivo, o all'occorrenza trequartista, classe 1994, di origine marocchina. Il trentunenne è reduce dall'esperienza al Fasano, sempre nel campionato di Serie D (girone H) con un bottino di 12 presenze e tre gol tra campionato e Coppa Italia, e porta velocità e imprevedibilità al reparto offensivo. Nella scorsa stagione è stato protagonista anche con la maglia della Sarnese, disputando 29 gare e con un bottino finale di tredici gol e sei assist.