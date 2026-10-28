L'ex portiere entra nei quadri dirigenziali rossoblù: farà da ponte tra squadra e società al fianco del DG Sergio Zumbo, consolidando la struttura di un club protagonista in Serie D

Un avvio di stagione eccezionale per la Vibonese che, dopo nove giornate del campionato di Serie D (Girone I), si trova al terzo posto in classifica. Un piazzamento che dimostra una grande identità di gioco sul campo, ma soprattutto una solida organizzazione societaria.

Noto è il nuovo club Manager

L'organizzazione, del resto, si costruisce dietro le quinte. La società rossoblù continua a rafforzare il proprio organigramma con figure professionali e competenti: in quest'ottica s'inserisce la nomina di Michele Noto nel ruolo di Club Manager.

Ex portiere con trascorsi importanti tra le file di Nissa e Sancataldese, Noto porta con sé una profonda conoscenza delle dinamiche di spogliatoio maturate sul campo. Nel suo nuovo incarico dirigenziale farà da punto di raccordo tra la squadra e la società, occupandosi della gestione quotidiana del gruppo e degli aspetti logistici, lavorando a stretto contatto con il Direttore Generale Sergio Zumbo.

Un innesto strategico per dare continuità al momento d'oro della squadra e strutturare ancora di più un club che punta in alto.