Il ds Fabrizio Maglia regala a mister Marra due rinforzi mancini per il reparto arretrato: l'esperienza del centrale argentino e la linea verde ex Roma e Sampdoria.

La nuova Vibonese non si ferma più. Dopo la profonda rivoluzione societaria che ha dato il via al nuovo corso, i motori rossoblù viaggiano ormai a pieno regime. Il Direttore Sportivo Fabrizio Maglia sta lavorando senza sosta per plasmare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Salvatore Marra in vista del prossimo campionato di Serie D. Una forma che diventa sempre più chiara e competitiva grazie a una vera e propria raffica di annunci.

Le ultime due novità in casa rossoblù vanno a blindare il reparto difensivo, regalando a mister Marra due pedine di assoluto valore e, curiosamente, entrambe di piede mancino: l'argentino Nicolas D’Agata e il giovane talento Salvatore Valenza.

Nicolas D’Agata: centimetri e garanzia

Il primo innesto risponde all'identikit di Nicolas D’Agata, difensore centrale argentino classe 2002. Con i suoi 189 centimetri di altezza, D'Agata porta in dote una struttura fisica imponente, abbinata a un ottimo senso della posizione e a una spiccata qualità nella prima impostazione di gioco.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Belgrano, il ventiseienne argentino è arrivato in Italia nel 2021. Da quel momento ha costruito una solida carriera nei campionati dilettantistici nazionali, vestendo le maglie di: Rotonda, Sciacca, Brindisi, Sancataldese, Follonica, Gavorrano ed Enna.

Nell’ultima stagione ha militato nelle file della Palmese in Serie D, confermandosi come uno dei profili più affidabili e continui dell'intera categoria nel suo ruolo.

Valenza, linea verde di prospettiva

Se D'Agata rappresenta la solidità, Salvatore Valenza è il manifesto del progetto green della Vibonese. Difensore siciliano classe 2007, il diciannovenne vanta già un curriculum giovanile di primissimo livello, essendo cresciuto in due dei vivai più importanti d'Italia: prima la Roma e poi la Sampdoria.

Nell’ultima stagione Valenza ha vestito la maglia del Crotone, mettendosi in mostra nel Campionato Primavera e accumulando un'esperienza preziosa in un contesto professionistico. Dotato di grande personalità e di un'ottima tecnica nella costruzione dal basso, Valenza sposa perfettamente la filosofia del club: allestire una rosa ambiziosa valorizzando i migliori giovani talenti in circolazione.