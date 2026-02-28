Il responsabile comunale dello Sport rivolge un accorato appello ai vibonesi affinché domani facciano sentire il proprio sostegno ai rossoblù, che rischiano la retrocessione: «Ci saranno tanti sostenitori del Savoia, dobbiamo esserci anche noi»

Continua la mobilitazione del Comune per risollevare le sorti della Vibonese, alle prese non soltanto con assetti societari ancora incerti e tutti da definire, ma anche con una classifica che mette a rischio la salvezza dopo una sequenza di sconfitte pesanti.

Sulla questione interviene anche l’assessore comunale allo Sport, Stefano Soriano, che lancia un appello ai tifosi affinché facciano sentire il proprio sostegno alla squadra rossoblù, recandosi domani allo stadio. Ecco il suo messaggio:

Cari vibonesi, vi parlo con il cuore, prima ancora che come assessore allo Sport. Domenica la Us Vibonese Calcio scende in campo contro l’Ac Savoia 1908. Sappiamo che arriveranno tanti tifosi ospiti per sostenere il Savoia. È giusto così, il calcio è passione. Ma la nostra risposta deve essere altrettanto forte. Dobbiamo esserci noi, con la nostra voce, il nostro orgoglio, il nostro attaccamento ai colori rossoblù.

Dobbiamo far sentire che questa è casa nostra. La Vibonese non è solo una squadra: è la nostra città che lotta, che corre, che non molla. I ragazzi in campo hanno bisogno di vedere gli spalti pieni, di sentire il nostro sostegno, la nostra voce.

Chiedo a tutti voi di venire allo stadio. Portate i vostri figli, gli amici, le famiglie. Facciamo sentire il calore di Vibo, con passione ma anche con rispetto, come una comunità unita.

Quella di domani non è solo una partita. È un momento in cui possiamo dimostrare chi siamo. Io ci sarò. Vi aspetto allo stadio, tutti insieme per la nostra Vibonese.