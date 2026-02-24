La venticinquesima giornata del campionato di Serie D (girone I) ha confermato le difficoltà di una Vibonese la sua quarta sconfitta consecutiva, subendo otto reti nelle ultime due uscite.

Spunta un altro nome

Pesante, a tal proposito, il ko interno di domenica contro la Gelbison che non solo ha messo la formazione rossoblù a stretto contatto con la zona play out (distante solamente due punti) ma ha anche portato conseguenze e scossoni: sembra essere già al capolinea infatti l'avventura sportiva di mister Antonello Capodicasa all'ombra del Luigi Razza. Fatale la brusca caduta contro i lucani che ha portato appunto a questa decisione. In attesa dell'ufficialità del divorzio sportivo, con la dirigenza in silenzio stampa, il radar per cercare un possibile sostituto in panchina è già attivo.

Nella giornata di ieri diversi nomi sono emersi come papabili traghettatori: Alessandro Caridi domenica era a vedere la partita a fianco a Caffo, ma ciò non significa nulla. Sullo sfondo, ma senza nulla di concreto, c'erano i nomi di Alessandro Settineri e Alessandro Potenza mentre Claudio Morelli non era più tesserabile da regolamento.

Potrebbero però non essere questi i nomi del futuro tecnico, anche perché all'orizzonte ne appare un altro: Danilo Fanello. L'ex tecnico di Vigor Lamezia e Sambiase, infatti, sarebbe stato contattato dall'entourage rossoblù per testare la disponibilità e per vedere se ci sono le condizioni di una trattativa. In questo momento storico serve un profilo amico e locale e Fanello (così come lo era Caridi) è calabrese e potrebbe avere la chiave per dare l'input giusto a una squadra attualmente disorientata.