Per costruire il futuro, in casa Vibonese bisogna prima mettere in sicurezza il presente. E il presente, oggi, passa inevitabilmente dalle ultime nove giornate del girone I di Serie D.

La sconfitta contro la Gelbison è stata pesante, ma all’ombra del “Luigi Razza” lo sguardo è già rivolto al mese decisivo di marzo. Si parte domenica con la proibitiva sfida contro il Savoia, secondo in classifica, prima di entrare nel cuore della stagione con tre scontri diretti consecutivi contro Ragusa, Messina e Vigor Lamezia.

Un ciclo che dirà molto, se non tutto, sulle ambizioni e sulle prospettive rossoblù.

Panchina, altro scossone in arrivo

Per senso di dovere, il primo contatto è stato con Raffaele Esposito, che però ha declinato l’offerta. Il ritorno del tecnico campano, al di là dei buoni rapporti, non era percorribile: rispetto a qualche mese fa sono cambiate dinamiche e condizioni, ma soprattutto è mutato il contesto tecnico. L’idea di calcio di Esposito, oggi, difficilmente si concilierebbe con una squadra chiamata prima di tutto a salvarsi.

Al momento non c’è un candidato in pole, ma una serie di interlocuzioni. Tra queste, un dialogo con Alessandro Caridi, che tuttavia si è limitato a un confronto informale con Pippo Caffo.

Sondato anche il profilo di Alessandro Settineri, tecnico di Acireale con esperienze a Leonzio, Aci Sant’Antonio, Misterbianco, Ragusa, Nissa e Sancataldese, oltre al percorso con il Milazzo fino alla finale degli spareggi nazionali per la Serie D. Anche in questo caso si è trattato di un colloquio esplorativo.

Tra i nomi che potrebbero rientrare nel radar figura infine Alessandro Potenza, ex allenatore, tra le altre, di Arezzo e Audace Cerignola.

La rosa dei profili resta ampia e le opzioni non mancano, ma il tempo stringe e la Vibonese è chiamata a decidere in fretta.