Due ruote squarciate, quelle rivolte verso la strada, in ciò che appare come un gesto dal chiaro intento intimidatorio. È quanto stanno cercando di accertare i carabinieri di Tropea, intervenuti dopo la denuncia del consigliere comunale di Parghelia, Fabio Minieri, che questa mattina ha scoperto il danno alla sua Smart parcheggiata in piazza Mercato, nei pressi della sua abitazione.

Minieri è stato ascoltato a lungo dai militari dell’Arma, che hanno voluto approfondire aspetti legati alla sua attività politica nell’ambito dell’azione condotta dal gruppo consiliare di opposizione Guardare al Futuro.

A quanto si apprende, nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche gli altri due consiglieri che fanno parte della formazione di minoranza, Daniele Vasinton e Pasquale Ferrazzo.

Nel frattempo, i militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili a individuare i responsabili del gesto, sulla cui natura intimidatoria, Vasinton, capogruppo di Guardare al Futuro, non ha dubbi. «È sicuro al cento per cento che quanto accaduto sia legato alla nostra attività politica - dice -. Ma non ci faremo intimidire e non abbiamo alcuna intenzione di indietreggiare. Continueremo a portare avanti le nostre battaglie per Parghelia».