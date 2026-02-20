Originaria di Drapia, godeva di profonda stima per la sua presenza costante e scrupolosa. A darne la notizia sui social è stata la figlia. Domani i funerali

Tropea e il suo circondario piangono la scomparsa della pediatra Rosa Ruffa, da tempo impegnata nella battaglia con un male che alla fine non le ha lasciato scampo. A darne notizia è stata la figlia con un messaggio affidato ai social: «Purtroppo mia mamma questa notte è venuta a mancare. Anche se ultimamente non c’era fisicamente allo studio, lei fino alla fine si è sempre interessata a voi e ha voluto bene a ogni singolo bambino». Parole semplici, che raccontano meglio di ogni altro il legame costruito in anni di professione.

Originaria di Drapia, per intere generazioni è stata un punto di riferimento discreto e costante. Nei suoi ambulatori sono cresciuti centinaia di bambini, accompagnati da una presenza attenta, scrupolosa, capace di ascolto, anche oltre gli orari e le formalità, così come vuole la missione che ha portato avanti fino alla fine: un impegno vissuto come responsabilità morale prima ancora che professionale.

Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa, i social sono stati inondati di messaggi di stima e affetto nei confronti della professionista, a testimonianza del grande legame con i suoi assistiti e le famiglie.

I funerali saranno celebrati sabato 21 alle 15 nella cattedrale di Tropea.