Situazione di particolare allarme sulla Nazionale che attraversa la parte alta della città napitina. Numerose le segnalazioni di automobilisti che hanno trovato la carreggiata invasa dall’acqua e dai detriti

Un fiume di fango si sta riversando sulla Statale 18 in direzione di Pizzo, poco dopo lo svincolo autostradale. Le intense precipitazioni delle ultime ore, con temporali molto forti e spesso localizzati in aree ristrette, hanno determinato il riversamento di fango e detriti sulla Nazionale, la strada che attraversa la parte alta della città napitina.

Carreggiata invasa dall’acqua in entrambi i sensi di marcia, scatta l’allarme social con appelli alla prudenza per chi deve spostarsi nella zona verso Vibo Valentia (il video è sul profilo Facebook di Ivi Solari).

Tante le segnalazioni per una situazione potenzialmente molto pericolosa se affrontata a velocità sostenuta, anche a causa del manto stradale reso viscido dal fango. Episodi simili si stanno verificando su altre strade della provincia, come ad esempio tra Porto Salvo e Briatico, dove la pioggia ha completamente allagato la carreggiata.

Fortunatamente il maltempo è in progressiva attenuazione e la Protezione civile ha declassato per domani l’allerta meteoda gialla a verde. Intanto, però, continua a piovere e questo sta causando smottamenti e allagamenti un po’ ovunque.