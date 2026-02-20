Strada completamente allagata e automobilisti in difficoltà: scatta l’allarme sul tratto Briatico–Porto Salvo, dove nelle ultime ore si sono registrate condizioni di viabilità estremamente critiche. L’allarme è stato lanciato sui social dove alcuni utenti hanno invitato a tenere la massima prudenza: «Attenzione alle condizioni della strada nel tratto tra Porto Salvo e Briatico in entrambi i sensi. Evitate di mettervi in macchina se non è strettamente necessario».

Dalle immagini condivise si vede la carreggiata completamente invasa dall’acqua: «Le condizioni sono estremamente pericolose e senza una macchina alta si rischia di restare bloccati».

Resta alta l’attenzione tra gli automobilisti, mentre si raccomanda prudenza e, se possibile, di rimandare gli spostamenti non urgenti.