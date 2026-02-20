Situazione verso un netto miglioramento nelle prossime ore nonostante le piogge intense ancora in atto. La Protezione civile ha declassato l’allerta gialla che da domani passa in verde. Temperature in aumento e cieli sgomberi

Dalla notte il ciclone Pedro sta causando ancora piogge, temporali e nevicate sui monti. La fase instabile lunga ormai oltre 40 giorni sembra non dare tregua e anche nella giornata di oggi le aree più colpite dal maltempo si rivelano quelle tirreniche e interne già martoriate dai giorni scorsi.

Ecco però che tale ciclone sarà l'ultimo di una lunga serie: già da domani infatti, ad eccezione di qualche sporadico piovasco nelle aree interne, le condizioni meteorologiche saranno in netto miglioramento e a partire da domenica l'anticiclone prenderà nuovamente possesso del Mediterraneo bloccando dunque le perturbazioni atlantiche a latitudini più elevate e apportando tempo stabile su tutta la Calabria con temperature in generale aumento.

In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal hanno declassato l'allerta in vigore già per la giornata di oggi, che diventa gialla, mentre per domani diventa verde ad eccezione dell'alto Jonio Cosentino, dove saranno possibili locali piovaschi.