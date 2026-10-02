La U.S. Vibonese Calcio è lieta di annunciare l'avvio della partnership con Fabriella Group, che vedra il marchio Acqua Serricella al fianco del club rossoblù e sul petto dei calciatori, comparendo frontalmente sulla divisa ufficiale dei Leoni.

Acqua Serricella nasce dalla sorgente Passo dell'Abate-Serricella, nel territorio di Fabrizia, nel cuore delle Serre Calabresi. E un'acqua minerale naturale oligominerale imbottigliata negli stessi luoghi da cui sgorga, e proprio il legame con la terra d'origine rappresenta il punto d'incontro con la storia e l'identità della Vibonese. Per la società l'accordo si inserisce nel percorso di sviluppo delle partnership con le imprese del territorio, che la dirigenza ha avviato per coinvolgere le realtà produttive vibonesi e calabresi nel progetto sportivo del club.

«Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere Acqua Serricella tra i partner della Vibonese. Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto del rapporto che vogliamo costruire con le imprese del nostro territorio: un percorso condiviso, capace di valorizzare le eccellenze calabresi e rafforzare il legame tra la squadra, le aziende e la nostra comunita», dichiara Sergio Zumbo, direttore generale della U.S. Vibonese Calcio.

Per Fabriella Group, che con i propri marchi opera nel mercato nazionale delle acque minerali, la sponsorizzazione rafforza la presenza di Acqua Serricella in Calabria e il rapporto diretto con le comunità in cui l'azienda è nata e continua a crescere.

«Acqua Serricella nasce nelle Serre e ogni bottiglia porta con sé un pezzo di questa terra. Sostenere la Vibonese significa stare accanto a chi vive la Calabria ogni giorno, in campo e sugli spalti, e condividere con i tifosi rossoblù l'orgoglio per ciò che il nostro territorio sa esprimere. Siamo felici di accompagnare la squadra in questa stagione», aggiunge Giampiero Latassa, amministratore delegato di Fabriella Group.

La U.S. Vibonese Calcio ringrazia Fabriella Group per la fiducia accordata e dà il benvenuto ad Acqua Serricella nella famiglia rossoblù