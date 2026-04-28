Adesso è davvero la resa dei conti, il cosiddetto "ora o mai più". La Vibonese sta vivendo la settimana che porterà all'ultima partita del campionato di serie D (girone I). I rossoblù hanno ormai abbandonato l'obiettivo della salvezza diretta, ma essa può ancora arrivare attraverso la roulette russa dei playout.

Domenica, allo stadio Luigi Razza, arriverà l'Acireale che, scherzo del destino, è attualmente appaiata con i calabresi al quartultimo posto, a quota 32 punti ma con la classifica avulsa che la vedrebbe attualmente davanti ai rossoblù. Di conseguenza non c'è altro imperativo che la vittoria, in modo da superare i siciliani e assicurarsi quantomeno il playout casalingo proprio contro di loro, ma con il vantaggio di giocarlo in casa e di avere anche due risultati su tre a disposizione (andrebbe bene anche un pareggio ma nell'arco dei 120 minuti).

Arriva la sfida chiave

In ogni caso, attualmente non è il momento di fare questo tipo di calcoli perché conta solo vincere domenica e di questo ne è consapevole anche il commissario ad interim dei rossoblù, Rino Putrino: «Le speranze salvezza passano anche da questa sfida. In questi mesi ci sono state tante chiacchiere ma pochi fatti, ora però l'impegno deve essere di tutti quanti. Domenica, paradossalmente, sarà più importante e fondamentale del playout stesso poiché ci dirà dove giocheremo e con quale risultato a nostro favore. Inoltre rientreranno dalla lunga squalifica anche due pedine fondamentali come il capitano Di Gilio e il difensore Marchetti, dunque avremo due frecce in più al nostro arco contro un Acireale che, qualitativamente parlando, è alla nostra portata».

Insomma, per questa partita serve non solo serenità ma anche unione di intenti: «Bisogna lasciare a casa le polemiche - continua Putrino - e i vari discorsi su soci e dirigenza. In questo momento non bisogna trovare il colpevole ma cercare soluzioni. Chi vuole bene alla Vibonese deve dimostrarlo adesso. Conta stare vicino alla squadra, per questo per domenica faremo un prezzo di favore di 5 euro in tutti i settori».