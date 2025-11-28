C'è una rincorsa play off da inseguire per la Vibonese, che sta cercando la giusta continuità dopo tredici giornate del campionato di Serie D (girone I). Le buone prestazioni non sono di certo mancate, ma mister Raffaele Esposito deve comunque fare i conti con un'infermeria che non sembra volersi svuotare.

Il bollettino medico

Rimane lunga infatti la lista, tra infortunati e acciaccati, e con un delicato match all'orizzonte: quello in programma allo stadio Luigi Razza contro l'Igea Virtus seconda forza del torneo. Allenamento a ranghi ridotti anche oggi dunque, anche a causa di chi è ai box: Castillo ha riportato una distorsione al ginocchio ed è attualmente in attesa di approfondimenti diagnostici strumentali per definire l’entità del trauma e i tempi di recupero; Musy e Bonotto hanno accusato uno stiramento al muscolo flessore e seguono un programma di recupero personalizzato con monitoraggio costante dello staff medico; Ferilli, Marafini e Lagzir, infine, hanno riportato un risentimento muscolare e che li costringe al riposo precauzionale.

Insomma, lo staff medico-sanitario rossoblù continua a lavorare incessantemente per recuperare al più presto i calciatori infortunati e riconsegnarli a disposizione dello staff tecnico.